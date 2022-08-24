Как возникали имперские стремления россии и возможно ли их "вылечить"

путин разжег страшную войну в Европе. Целью ее является уничтожение Украины как независимого государства. Но реальных мотивов у этой войны несколько.

Во-первых, личная месть путина за свои поражения, которые он потерпел в Украине за время своего правления в течение более 20 лет (начиная с "Оранжевого" Майдана 2004 года); во-вторых, стремление переключить внимание народа, завуалировать экономические проблемы и падение рейтинга при помощи "маленькой победоносной войны" (тираны и диктаторы так делали всегда и в средние века и в 20 веке, потому что тирания – это всегда война);

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Ну и в-третьих, это решение вопроса о сохранении личной власти и для себя и для своих друзей, а также для своих детей и детей своих друзей, стремление обеспечить их всех деньгами, властью и полной безопасностью на годы вперед.

Когда цивилизованный мир опять оградился от страны "железным занавесом" – кто сможет помешать им пользоваться этой страной, как своей личной собственностью, а ее гражданами, как крепостными, которые будут обслуживать их развлечения и дворцы – все как во времена "былого величия" в 18 веке? Именно поэтому слова путина о безопасности и необходимости "защитить свой суверенитет" – ложь! Нет, тут дело, конечно же, не в безопасности россии, а в безопасности того, кто сейчас там "хозяин"! Как "в лучшие времена" – "Все во имя Человека!" и мы даже знаем имя этого человека!

После того, как усилиями трех предшествующих поколений в россии был создан ракетно-ядерный щит, военное поражение россии в глобальной войне и ее оккупация теоретически невозможны. Все разговоры именно о военной угрозе россии со стороны Запада являются пиаром для нищих духом. Так в чем же дело? Единственная реальная угроза со стороны Запада состоит в том, что не только его прямое или косвенное вмешательство, но даже сам факт его существования в качестве примера альтернативной политической культуры является фактором, который может способствовать смене власти внутри россии и приходу к ней других лиц, чем те, кто контролирует ее с начала нулевых (а фактически – с начала 90-х). Но это не вопрос безопасности россии, а вопрос безопасности, точнее – благосостояния, этих лиц,

– отмечал политолог Владимир Пастухов.

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Скорей всего так и вызрел в голове у путина замысел "победоносной войны". В этот раз его упаковали в идею "возвращения своего", того, что якобы исторически по праву принадлежало россии. А вот аппетит рос уже во время еды, одновременно с ростом уверенности путина в своей особенности, своей избранности. Сначала речь шла о претензиях на наследство от СССР: еще в 2005 году, после первого Майдана, путин рассказывал Госсекретарю США Кондолизе Райз о том, что интерес москвы к постсоветским республикам объясняется тем, что материальные ресурсы достались им от Советского Союза, и это несправедливо!

Но уже после временной передачи своего кресла в кремле "под охрану" медведеву, десять лет назад, путин возвращался в кремль уже с двумя "свежими" идеями:

Первая: построить "Евразийский союз" – конфедерацию постсоветских государств с единой внешней оборонной политикой (об этом он даже статью написал в "Известиях"). Этакий модернизированный вариант СССР, на месте того, что осталось после Беловежской пущи в декабре 1991 года.

И вторая: сейчас это главная идея путина, но впервые это было сформулировано в другой программной статье перед его возвращением в кремль в 2012 году: "Есть россия в ее границах, а есть "Историческая россия", "Большая россия": россия как "историческое государство". Наши национальные и миграционные проблемы напрямую связаны с разрушением СССР, а по сути, исторически – большой россии, сложившейся в своей основе еще в 18 веке. С неизбежно последовавшей за этим деградацией государственных, социальных и экономических институтов. С громадным разрывом в развитии на постсоветском пространстве".

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Это может казаться странным, но путин повторял шаги, сделанные в Веймарской Германии после поражения в Первой мировой войне и развала империи: сначала он вернул советский гимн, объясняя это тем, "что хотел дать людям ощущение, что они не все потеряли с распадом СССР" (имперская государственная символика была восстановлена ​​в Германии спустя восемь лет после краха империи, в россии – через девять). Потом он сказал, что распад СССР – крупнейшая геополитическая катастрофа. Это было чуть позже, в 2005 году, после провала его первого плана "мягкого" присоединения Украины при помощи подконтрольного президента Януковича.

Чуть позже, в 2006 году, Егор Гайдар оценил ситуацию, предсказав ближайшее будущее в статье об опасности пост-имперского синдрома в россии (статья в газете "Коммерсантъ" – "Веймарский синдром"), статье где он проводил параллели с Веймарской Германией, попавшей под обаяние гитлеровского мифа об "особенной стране", о Германии, которую "никто не победил на поле боя" в Первой мировой, но Германию, которую "предали внутренние враги – евреи и коммунисты".

Это было неправдой, точно так же как и то, что Ельцин, Кравчук и Шушкевич не разваливали Советский Союз – он прогнил и рухнул сам еще за четыре месяца до Беловежского соглашения, после августовского путча. И случилось это не потому, что его кто-то планомерно разваливал, а под тяжестью собственных проблем, из-за неэффективности плановой экономики и лживости коммунистической идеологии, что было ясно всему народу.

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Все закономерно закончилось, навсегда и очень быстро, что важно, и об этом писал в статье Гайдар: "Неожиданность, быстрота, с которой рушатся, казалось бы, непоколебимые империи, порождает чувство нереальности происходящего. Нетрудно убедить общество в том, что государство, которое столь неожиданно развалилось, можно при наличии политической воли столь же быстро восстановить. Это иллюзия, причем опасная! Платой за нее стали реки крови, пролитые в ходе Второй мировой войны".

Начиная с 2000-х, путин решил восстанавливать "имперское величие" как политически, так и на символическом уровне. Но уже в августе 2008 года война в Грузии показала, что под предлогом защиты соотечественников он готов вторгаться на территории других стран (точно так же сделал и Гитлер воодушевленный всенародной поддержкой после аншлюса Австрии, решил "освободить" судетских немцев от "чехословацкого гнета").

К 2012 году у путина уже был готовый план действий по Украине, ведь к тому времени в стране президентом стал пророссийский Янукович и вся вертикаль власти оказалась подконтрольной москве. Ну и конечно же без Украины этот имперский план возрождения великой россии был невозможен! Что такое СССР без Киева и Харькова? И разве возможна "историческая россия" без Одессы и Крыма? Збигнев Бжезинский еще в конце 80-х сказал – "Без Украины россия – не империя".

Однако подчинить Украину политическими методами опять не получилось – снова случился "сбой", а точнее – второй Майдан, полноценное восстание – "Революция Достоинства", как ее гордо назвали сами украинцы. И тогда путин решил силой забрать Крым и зажечь конфликт на Донбассе, все время подливая масла в огонь, не давая ему угаснуть, и при этом все время корчить из себя миротворца. Все это снова сходило с рук и прибавляло энтузиазма, а потому через восемь лет его имперские амбиции вышли на новый уровень, и он начал полномасштабное вторжение и попытку захвата всей территории Украины.

При этом рост его аппетита подпитывался общественной поддержкой, которой пользовались все его прежние авантюры. Немецкий журнал Spiegel очень удачно проиллюстрировал на своей первой странице номера в августе 2022 года – "Почему столько русских поддерживают путинскую войну – потому что он и есть Народ!"

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Политолог Кирилл Рогов обращает внимание в интервью ютуб-каналу "Сахаровского центра", что реакция общества и на войну с Грузией четырнадцатилетней давности и на захват Крыма убеждали путина в том, что война – это путь к успеху!

Важно понимать эту историю отношения населения россии к войне и его реакцию. И она на самом деле долгое время "не замечалась" на международном уровне, внимание концентрировалось на путине, на руководстве россии. Но мы должны понимать эту связку между восторженной и радостной реакцией, которая есть в обществе по отношению к войнам 2008 и 2014 года, и тем что российское руководство приняло на вооружение эту линию поведения, потому что она выглядит успешной для него в политическом смысле.

И вот война для путина – превратилась в его жизнь. И пока он не будет побежден – он не остановится и будет расширять свою "историческую россию"! При этом, социологи хоть и не наблюдают сегодня такого энтузиазма и воодушевления, с которым российский народ встретил присоединение Крыма, но и не видят острого непринятия войны тоже. российское общество не столько поддерживает войну, сколько отгораживается от нее – все равно повлиять на ход событий невозможно, лучше приспособиться, по возможности получить от этого выгоду.

Для представителей "глубинного народа россии" война стала своего рода социальным лифтом, при помощи которого можно разбогатеть на обещанных "подъемных" и месячных оплатах, получить компенсацию за ранение и "прибарахлиться" у зажиточных хохлов. В "крайнем случае" родственники заработают на "гробовых".

Газета "Коммерсантъ" привела результаты опроса социологической службы Russian Field: 60% поддержали бы решение путина снова наступать на Киев, при этом 65% одобрили бы его решение заключить мир. Поистине "железная логика", ведь в сумме получается 125%! Но для бывалого российского обывателя – привычное дело! Ведь бывало же такое по результатам официального подсчета голосов на выборах от российского центризбиркома.

Такой кажущийся невозможным парадоксальный расклад "60% за войну и 65% за мир" если о чем-то и говорит, так это о том, что во первых массовой поддержки войны в обществе уже нет, и во вторых, что российскому обывателю все равно какое решение власти одобрять – как раньше деды говорили "нам все равно: что наступать – бежать, что отступать – бежать".

В российском обществе конечно же есть группа милитаристов, агрессивных "возрождателей империи", голосующих только за войну, за уничтожение Украины, Прибалтики, за возврат в СССР. Их стремления и надежды сегодня озвучивает конечно же игорь стрелков/гиркин. Но таких людей не так уж много. Зато гораздо больше тех, кто приспосабливается к войне. Первый шок от нее прошел, наступила вторая фаза – принятие, привыкание, адаптация. С этим же "надо как-то жить".

Люди видят, что путинская "спецоперация" затянулась и явно идет не по плану, а с фронта все идут и идут гробы, а в обществе накапливается депрессия. И самая простая и привычная реакция российского общества – переложить ответственность с себя на власть, на путина. Вот как он решит – так пускай и будет!

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Кремлевские социологи фиксируют поддержку войны ("спецоперации") на уровне 72%. Однако, специалисты от социологии считают, что это пропагандистская надутая цифра, полученная с помощью манипуляций. Руководитель исследовательского центра "Хроники" считает, что на сегодня количество сторонников войны и мира в россии одинаково и составляет примерно по 40%. Таким образом Конева фиксирует резкое падение поддержки войны в Украине. Тем не менее подавляющее большинство ждет "победы" россии в этой войне. Однако какой смысл вкладывают опрошенные в слово "победа"?

Оказалось, что 82% опрошенных "ожидают победу". Не заявляют, что "готовы бороться за победу", но "ожидают победу". Как они это себе представляют можно узнать только непрямыми вопросами (люди боятся отвечать откровенно). Поэтому на открытый вопрос (без подсказок), когда они фантазируют, отвечают так как хотят, получается, что основные содержательные ответы на такой вопрос сводятся к тому, что "мы просто вернемся к "довоенному уровню", все вернется и будет как было раньше, мы опять будем дружить с Украиной",

– утверждает социолог Трилена Конева, аналитик Extremscan.

Это совершенно безответственная, наивная, инфантильная позиция. Позиция людей, которые не понимают или не хотят понимать, что на самом деле происходит. Такое нежелание общества брать на себя ответственность носит для россии обычный характер.

Ведь в россии есть традиция, которая приживалась при любой власти и любых режимах, и это традиция "приспосабливаться под желания власти". Но теперь это стало приспосабливанием к страшным и немыслимым по уровню жестокости новым реалиям, созданных властью, ведь сейчас власть убивает ни в чем неповинных людей!

И убивает их от имени всего российского общества, пытается убить целый народ, целую страну. И чем дольше путин воюет с Украиной, тем больше в мире убеждаются, что виновата вся россия. И тем громче в Европе звучат призывы отгородиться от россии, запретить въезд и даже выгнать российских граждан прочь. Эта логика идет дальше – россия не просто не преодолевала свой имперский синдром, она никогда и не переставала мыслить "по-имперски"! А раз она ВСЯ видит себя империей – так пусть и отвечает ВСЯ целиком!

"Вернемся к дружбе с Украиной" – оказывается, так думает большинство. Тут есть и ностальгия, и "великодержавность" и отношение ко всем своим соседям "сверху-вниз", как к младшим братьям, и неуважение к соседним народам, их интересам, их границам – все это было и есть. Так было и при советской власти, и в 90-х и в "нулевых", есть и сегодня. Вопрос в том, как эти комплексы поощряются и используются.

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Советский Союз был той "великой россией", о которой сейчас так мечтает путин. В той же статье, в которой десять лет назад он ввел формулу "исторической россии, исторического государства", он обвинял тогдашних зачинщиков суверенитетов, что в пылу борьбы друг с другом они забыли про свою общую родину. Как уже отмечалось выше, это очень похоже на обвинения Гитлера в адрес "внутренних врагов", которые обрекли империю на крах.

Что же произойдет дальше, и что может остановить безумство, авантюру в которую с воодушевлением и энтузиазмом вслед за путиным и его властью включилась огромная часть российского общества? Только полное поражение россии на фронте, падение уровня жизни во всех слоях российского общества, которое рано или поздно приведет к бунтам "бессмысленным и беспощадным", а в итоге к падению путинизма и самой идеи возрождения империи. Это произойдет рано или поздно. Вопрос только в том, какую цену за это придется нам всем заплатить.