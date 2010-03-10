Герои на щите: как возвращают домой тела павших украинцев

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Украина ежедневно борется за то, чтобы вернуть всех своих людей домой. Говорится как о тех, кто живым находится во вражеском плену, так и о тех, кто погиб на фронте или в результате пыток россиян.

Возвращение тел павших защитников – сложный и длительный процесс, требующий слаженной работы военных, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Министерства внутренних дел, международных организаций и других структур.

За каждым возвращенным телом – месяцы поисков, переговоров и экспертиз. Для семей погибших это возможность наконец узнать правду о судьбе близких и достойно с ними попрощаться.

Как Украина возвращает павших героев, сколько длится этот процесс и кто занимается поиском и идентификацией погибших – читайте в материале 24 Канала. Статья базируется на фактах, представленных в документальном фильме МВД Украины "Возвращение. Герои на щите", и разговорах со спикерами во время премьеры ленты.

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Кто и как участвует в возвращении тел наших защитников

Все украинские военные подразделения знают, что надо забирать тела как наших защитников, так и врага. Потому что тело оккупанта, если его забрали, – это обменный фонд, который в дальнейшем будет использован во время процедуры репатриации.

Представители Международного комитета Красного Христа присутствуют на каждом репатриационном мероприятии как с украинской стороны, так и со стороны страны-агрессора. МВД Украины, в свою очередь, осуществляет функцию координации розыска пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Одна из версий, которая всегда рассматривается, что пропавший без вести мог погибнуть и, соответственно, надо этот факт проверить: вернуть тело, провести следственные действия, идентифицировать личность и передать тело семье.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, в соответствии с возложенными на него задачами, способствует проведению мероприятий репатриации тел погибших защитников Украины и гражданских лиц, а также передачи тел представителей вооруженных формирований России.

Кроме того, Координационный штаб осуществляет целый ряд других задач.

Это и переговоры с гуманитарными организациями, с другими субъектами, которые осуществляют свою деятельность на временно оккупированных территориях Украины или там находятся. Это участие в переговорном процессе. Это работа совместно со Службой безопасности Украины и Офисом Генерального прокурора над списками тел погибших представителей страны-агрессора, которые мы будем возвращать в страну-оккупанта. Это информирование Вооруженных Сил о мерах, которые планируются в рамках репатриации.

Также есть сотрудники гражданско-военного сотрудничества ВСУ, которые отвечают за перемещение тел и непосредственно их передачу на обмен, который происходит с представителями россиян.

Что происходит после перевозки тела

После того как состоялась репатриация, дальше по определенному маршруту тела транспортируют в областные бюро судебно-медицинской экспертизы. Обязательно должны быть надлежащие условия для хранения тела, чтобы соблюдался температурный режим.

После этого начинается осмотр тел, судебно-медицинских экспертиз и отбора ДНК-образцов. Эксперты вносят необходимые сведения в реестры и оформляют соответствующие документы.



Работники судебно-медицинской экспертизы изучают материалы, которые пришли с телами павших украинцев / Фото МВД Украины

Заведующая отделом судебно-медицинской экспертизы трупов Киевского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Инна Падей рассказала, что в целом поступают две категории тел украинцев именно репатриированных.

Это тела, которые доставляют из зоны боевых действий и из специализированных учреждений России – тюрем, СИЗО, госпиталей. На телах украинских защитников, которые были в плену в России, можно увидеть последствия пыток.

Они (тела – 24 Канал) доставляются не только в гнилостных изменениях, но и в состоянии очень выраженной критической кахексии. Это критическое истощение организма, физиологическое. Когда человека лишают элементарных вещей, таких как еда, медицинская помощь, лишают нормальных условий пребывания, от чего человек болеет, страдает и умирает,

– объяснила Падей.

Определенная часть тел содержит информацию относительно возможного места, где было это тело, где оно было поднято. И в некоторых случаях, но не во многих, отмечается вероятность, кому это тело принадлежит.

Эти все данные берут следователи и эксперты СМЭ во внимание, однако тщательно перепроверяют. Потому что очень много было случаев, когда спецмешок подписан одной фамилией, а после установления ДНК внутри оказывались совсем другие данные.

Кроме биологического материала, также отбираются отпечатки пальцев, осуществляется фотографирование, проверяются документы или другие вещи, которые есть непосредственно на теле нашего павшего Героя.

Как непосредственно происходит идентификация тела

После поступления тела в судебно-медицинское учреждение, следователь совместно с судебно-медицинским экспертом проводит осмотр тела, где подробно описывает, грубо говоря, все, что он видит: в каком тело состоянии, в какой одежде, какие были документы, вещи, форма. Уголовное производство будут расследовать до тех пор, пока не будет идентифицировано лицо.

После того как следователь получил образцы биологического материала, он назначает судебно-молекулярную генетичность и направляет эти биологические материалы в экспертное учреждение с целью вывода именно генетических признаков, то есть ДНК профиля человека.



Сбор ДНК из тела павшего человека / Фото МВД Украины

Заместитель директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Руслан Аббасов отмечает, что вывести ДНК-профиль можно из любых остатков, кроме тех, что уже сильно обгорели, фактически до пепла.

Образец живого человека является самым простым. Его можно исследовать от двух часов до нескольких дней. Если говорить об образцах неопознанных тел, это может быть так же – от нескольких дней до нескольких месяцев. И продолжительность исследования зависит от нагрузки. То есть одновременного большого их количества,

– объяснил он.

После получения ДНК-профиля их помещают в электронную базу для проверки на совпадения. Для того чтобы это произошло, должен быть помещен как образец в канале объединения родственников без вести пропавшего, так и костного материала опознанных людей.

У прямых родственников пропавшего без вести берутся образцы биологии, чтобы провести молекулярно-генетическую экспертизу, вывести профиль ДНК и поместить в Центральный учет генетических признаков человека.

Есть случаи, когда у военнослужащих нет родных и близких. В таких случаях чаще всего командиры сами обращаются в органы полиции и дают информацию, при каких обстоятельствах и какой военнослужащий пропал без вести.

На сегодня в месяц мы устанавливаем 500 – 700 ДНК профилей неопознанных тел,

– пояснил Руслан Аббасов.

После исследования тела погибших хранятся в контейнерах-рефрижераторах. Там есть соответствующие условия и температурный режим для длительного их хранения.

Интересно! Как отметил Руслан Аббасов, в электронном реестре МВД сейчас содержится более 160 тысяч ДНК-профилей. Из них около 16 тысяч – ДНК-профили неопознанных тел. Речь идет как о военных, так и о гражданских.

Какова судьба тел павших героев после идентификации

После того как произошло совпадение по Центральному учету генетических признаков человека, сообщают двух следователей: того, кто работает непосредственно с телом, и следователя, который работает по заявлению родных, близких пропавшего без вести. Тело возвращают к семье, которая в конце концов сможет провести павшего Героя в последний путь.

Если семьи нет, то все вопросы возлагаются на соответствующее военное подразделение, где проходил службу этот военнослужащий.



Родные и близкие прощаются с павшим Героем после возвращения / Фото МВД Украины

У нас информация есть о каждом теле. Мы работаем совместно с представителями гражданско-военного сотрудничества, с представителями Службы безопасности Украины, которые также ведут уголовные производства в такой категории,

– отметил заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко.

Большую роль в репатриации и идентификации тел украинских защитников также играют и международные партнеры, которые оказывают поддержку и отвечают на наши запросы о потребностях, в том числе и по тем же рефрижераторам. Однако что касается самого возвращения тел наших Героев на родину, то непосредственные переговоры ведет Украина с Россией.

Сколько павших бойцов уже удалось вернуть и насколько сложный этот процесс сейчас

Заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов во время разговора с журналистами на премьере фильма отметил, что разговор с врагом как по возвращению наших военнопленных, так и по возвращению останков тел наших погибших героев – продолжается постоянно, регулярно.

По его словам, это одно из немногих направлений, по которому контакт с врагом происходит и сохраняется все это время.



Спикеры на премьере фильма "Возвращение. Герои на щите" / Фото Владислава Кравцова, 24 Канал

Важно! Андрей Юсов также рассказал, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину удалось вернуть тела 7 017 погибших украинских военнослужащих.

В то же время он подчеркнул, что непосредственно в вопросах возвращения тел наших граждан, которые есть в России, Украина находится один на один с агрессорами.

То есть, когда мы говорим об участии международных структур в репатриации, то это участие наблюдателя, мониторинговая функция. Обо всех других аспектах – договоренности, переговорах и по возвращению наших пленных, и по возвращению тел наших защитников – это отдельная работа Украины. Речь не идет о давлении, но аргументы находятся для того, чтобы различными способами не всегда сразу решать эти вопросы,

– сказал он.

В свою очередь, уполномоченный по вопросам лиц пропавших без вести Артур Добросердов отметил, что все количество тел, которая есть в Украине, передается России. И вражеская сторона, соответственно, на таких же условиях выполняет эти договоренности.

Если в начале мы могли давать больше тел, это происходило так. Если сейчас немножко по-другому, но в независимости от того, сколько есть тел, мы отдаем все. И та сторона аналогично,

– объяснил Добросердов.

Поэтому стоит отметить, что переговоры о возвращении тел павших героев идут постоянно, и украинская сторона делает все для того, чтобы вернуть всех наших граждан, живых и павших, домой, к своим родным.