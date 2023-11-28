В плохую погоду "летать" сложнее, но есть и плюсы: как ВСУ используют дроны зимой

На Востоке Украины температуры значительно ниже, чем в других регионах, поэтому ночью в окопах очень холодно. Впрочем, зима дает и некоторые преимущества: после осенних дождей земля промерзает и тяжелая колесная техника может двигаться свободнее.

В то же время артиллерия теряет в дальности. Как погода влияет на эффективность разных типов техники – читайте в большой статье Василия Денисюка "Зима на фронте. Как погода влияет на войну, наступление ВСУ и продвижение россиян".

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При какой погоде беспилотники наиболее эффективны

В межсезонье, когда часто дождит и на землю ложится туман, дронам гораздо труднее увидеть врага. Середина осени или весенняя оттепель несут с собой высокую влажность, поэтому размещение вражеской техники и позиций оккупантов буквально спрятано за пеленой тумана. В этих условиях достаточно просто потерять сам беспилотник, потому что он не видит, куда летит.

А вот зимой воздух становится более сухим, поэтому "летать" становится проще. Но, конечно, не тогда, когда идет сильный снег или держатся морозы.

Что изменилось в этом году

Россияне очень активно применяют дроны, в том числе FPV-камикадзе. Поэтому поставить печь-буржуйку в блиндаже рядом с окопом уже невозможно: дым виден издалека. Но это работает в обе стороны – так же заметны и россияне.

Как погода помогает ВСУ на левом берегу

В плохую погоду с беспилотника невозможно увидеть перекидывание войск. И именно этим могут воспользоваться ВСУ на левом берегу Днепра. Когда враг ослеплен туманом и не запускает БПЛА, легче наводить переправы через Днепр.

Вообще этим занимаются инженерные войска, а они всегда положительно реагируют на плохие погодные условия с низкой облачностью и высоким уровнем осадков. Ведь над ними не летают беспилотники, так что враг может их даже не видеть,

– рассказали эксперты.

Погода играет на руку украинцам и в тылу. К примеру, "Шахедам" сложно летать во время непогоды и при сильном ветре.