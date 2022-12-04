ВСУ наказали российских мародеров, укравших гуся у местных: мощное видео

Российские захватчики уже неоднократно "прославились" своим мародерством. Наши военные наказали оккупантов, которые украли у местных гусей.

Военнослужащие Госпогранслужбы Украины показали, как уничтожают захватчиков и освобождают оккупированную территорию.

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Наши военные наказали окуупантов за кражу

Украинский беспилотник зафиксировал момент мародерства российских оккупантов в захваченном селе. На видео видно, как россияне украли гуся во дворе деревенского дома.

Затем они понесли его в один из домов, в котором обустроили свой командно-наблюдательный пункт.

Координаты штаба врага пограничники сообщили артиллеристам одной из механизированных бригад. Наш военные нанесли удар по пункту оккупантов. На видео видно, что "прилетело" именно в тот дом, куда отнесли гуся.

Военные также отметили, что артиллерийским огнем вместе с оккупантами-преступниками уничтожен и командир их подразделения, который именно приехал на угощение.

Как ВСУ наказали оккупантов-мародеров: смотрите видео

Мародерство россиян: последние новости