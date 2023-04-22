Почти "троянский конь": The Economist о том, как ВСУ обманывают россиян на фронте

Для того чтобы сохранить как можно больше вооружения, украинские военные используют манекены танков и гаубиц. Это нужно для того, чтобы запутать россиян и избежать поражения техники, в частности, дроном "Ланцет"

Издание отмечает, что разные способы обмана противника использовали еще с первых войн, а муляжи техники стали использовать еще во время Первой мировой войны, когда впервые были применены танки. Еще одним примером являются так называемые "Руперты" – манекены, набитые тряпками, которые сбрасывали союзники для отвлечения немцев во время высадки в Нормандии.

Обратите внимание Контрнаступление Украины может определить не только ее будущее, но и будущее Европы, – Economist

Манекены, надувные танки и деревянные HIMARS

The Economist обратило внимание, что в России заявляют об уничтожении большого количества систем HIMARS, которые США предоставили Украине. Причем данные Москвы свидетельствуют, что они уничтожили больше установок, чем получила Украина. При этом и Киев и Вашингтон заявляют, что ВСУ не потеряли ни одного HIMARS.

Издание говорит, что у ВСУ есть целый парк деревянных копий HIMARS, которые устанавливают на тяжелые грузовики Представитель фонда "Повернись живим" Андрей Рымарук отметил, что с 2018 года украинские военные используют в учениях надувные прототипы оружия. Объясняют это тем, что деревянные макеты тяжелые, требуют транспортировки и сборки на месте. В то же время, условный надувной танк или надувная гаубица может транспортироваться в рюкзаке, а несколько минут работы насоса достаточно, чтобы установить этот макет в нужном месте. Кроме того, надувные муляжи дешевле в производстве, чем деревянные.

В чешской компании Inflatech говорят, что сейчас можно изготовить надувной муляж любой техники – танки, артиллерия, минометы, пулеметы. Однако относительно танковых пушек есть определенные трудности из-за их длины, поэтому в надувных танках используют алюминиевые трубы вместо пушек. Заказы этой компании выросли на 30% после начала полномасштабной войны в Украине.

Но для того, чтобы ввести в заблуждение корректирующих огонь операторов дронов, в надувных манекенах устанавливают рефлекторы, через которые кажется, будто в танк попал снаряд.

Однако СМИ отмечает, что у россиян также есть фабрика по производству надувных муляжей, в частности, истребителей, из-за чего авиабазы могут казаться переполненными боевыми самолетами.

Контрнаступление ВСУ решит судьбу Европы

The Economist также опубликовало материал, в котором говорится, что от предстоящего контрнаступления ВСУ зависит не только судьба Украины, но и Европы. Однако издание акцентирует внимание на том, что союзники должны осознать, что это контрнаступление не будет последней битвой в этой войне.

Также в издании отмечают, что в 1994 году США и Великобритания гарантировали Украине защиту территориальной целостности, но эти гарантии не сработали в 2014 году, поэтому новые гарантии, которые должны предоставить союзники, должны быть действенными, чтобы сделать невозможным повторное нападение России.