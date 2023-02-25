Морпехи отправили российскую пехоту на концерт Кобзона: красноречивое видео

25 февраля 2023, 12:57
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Военно-Морские Силы ВС Украины

Украинские защитники героически защищают нас и наши территории. В сети показали, как ВСУ успешно отбили атаку врага в Донецкой области.

В частности, речь идет о работе 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского и 503-го Отдельного батальона морской пехоты. Совместными усилиями они удачно отработали по оккупантам Донецкой области.

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Как защитники уничтожили вражескую пехоту

Дневной 120-мм адский пыл морпехи закрепили контрольным ночным, отправляя русскую пехоту на концерт Кобзона,
– говорится в сообщении.

Успешная работа ВСУ: смотрите видео

Обратите внимание! По состоянию на 25 февраля украинские военные ликвидировали 147470 российских военных. За минувшие сутки ВСУ уничтожили 650 бойцов "второй армии мира".

Россия стремится оккупировать всю Донецкую область

  • Российские оккупанты продолжают пытаться вести наступление на Востоке Украины. Их стратегические цели не изменились. Начальник главного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов рассказал, что стратегическая цель России – захватить в ближайшее время ключевые населённые пункты Донецкой области.
  • Как рассказал Громов, к лету этого года захватчики хотят захватить Донецкую и Луганскую области.
  • На Бахмутском направлении идут тяжелые бои, однако продвижение оккупантов там не фиксируется.
  • Пока Украина пытается минимизировать свои потери, Россия бросает в бой значительные резервы, которые быстро теряет. Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказывал, что за сутки под Бахмутом Россия может терять до сотни военных.
  • Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов настаивает, что Украина не может отступить из Бахмута, ведь содержание города позволяет сдерживать российских оккупантов в том районе.

Автор: Дарина Жданович