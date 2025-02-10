"Чем быстрее, тем лучше": в ВСУ рассказали, как запускают дроны по объектам на территории России

На территории страны-агрессора постоянно раздаются взрывы на военных объектах, нефтебазах или аэродромах. За этим стоит тщательно спланированная работа 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов Сил беспилотных систем.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ТСН.

Смотрите также Интересный поединок: украинский БпЛА мастерски уничтожил вражеский дрон-разведчик

Как украинские дроны атакуют вражеские цели

Подразделения 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов Сил беспилотных систем работают на всей линии фронта. Военные уничтожают не только технику российских оккупантов, но и военные объекты на территории России.

Воин с позывным "Физрук" рассказывает, что при запуске дронов приходится действовать максимально быстро. По его словам, оккупанты также все понимают, поэтому шанс на успешное поражение зависит от того, как быстро удастся запустить дрон.

Нам надо все делать максимально быстро, потому что враг тоже все понимает, работают разведчики их, времени нам мало на подготовку, чем быстрее все выполним, тем будет лучший результат и цель, вероятнее, будет поражена,

– пояснил "Физрук".

Военные добавляют, что работа начинается сразу, как получают подтверждение относительно цели. Так, военные 14-го полка успешно уничтожили эшелон, который должен был доставить тысячи тонн горючего оккупантам на Запорожское направление. Такие операции часто проводятся совместно с другими спецслужбами. К примеру, в Запорожье тогда СБУ взорвала пути и остановила поезд, а операторы 14-го полка – ударили по главной и хвостовой части дронами-камикадзе.

Командир роты 14-го отдельного полка под псевдонимом "Псих" объяснил, что логистический путь на Запорожье обеспечивал подвоз боеприпасов, топлива и всего, что надо было для переднего края противника.

Военные добавляют, что перед поражением любого вражеского объекта проводят разведку. После того – кто-то собирает и запускает дроны, другие – корректируют и следят за мониторами.

Стоит заметить, что операторы 14-го полка поражают особо важные цели, как в зоне боевых действий, так и на территории России. Среди подтвержденных на счету 14-го полка только за последний месяц – Смоленский авиационный завод, военный аэродром "Энгельс-2", нефтебаза "Кристалл" и десятки уничтоженных единиц техники.