В аэропорту Чернобаевки буквы из слова "Херсон" оставили намек, с чем осталась Россия

Вооруженные Силы Украины вошли в легендарную Чернобаевку 11 ноября. Российские оккупанты сбежали на левый берег Днепра.

Винский корреспондент, бывший журналист 24 канала Алексей Годзенко показал в сети, как сейчас выглядит аэродром в Чернобаевке.

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Как выглядит аэродром в Чернобаевке

На видео можно заметить руины аэропорта, расположенного в 10 километрах от Херсона. Также там осталось интересное послание для оккупантов, состоящее из трех букв.

Журналист показал, как выглядит аэродром в Чернобаевке: смотрите видео

Напомним, что 11 ноября Вооруженные Силы Украины освободили Чернобаевку. Над поселком снова подняли украинский флаг. Поднимавший его военный признался, что носил его под сердцем в бронежилете с начала полномасштабной войны.

Когда наши военные вошли в Чернобыевку, местные жители не сдерживали эмоций, они обнимали защитников и радостно делали с ними фото. До областного центра – Херсона – от Чернобаевки всего 10 километров. Около 9 тысяч горожан (данные до 24 февраля – 24 канал) могли поприветствовать воинов нашей армии, прежде чем те двинулись дальше освобождать Херсон.

Чернобаевский сельский совет сразу призвал жителей села не возвращаться домой из-за массовых заминирований. Первыми территорию должны осмотреть саперы и пиротехники.

Разбитая база россиян в Чернобаевке

В СтратКоме ВСУ 13 ноября обнародовали видео, на котором видна бывшая военная база оккупантов. Заметим, что это то же место, где украинские военные уничтожили целый штаб 20-й мотострелковой дивизии россиян.

Украинская Чернобаевка стала одним из самых известных мемов войны. В первые недели полномасштабного вторжения россияне активно пытались захватить этот населенный пункт. Однако оккупировать поселок вышло только после двух десятков неудачных попыток.

Интересно, что в лексиконе украинцев даже появился новый глагол в честь многочисленных неудач россиян. "Чернобаить" – наступать на те же грабли, делать одну и ту же ошибку.

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