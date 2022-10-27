После частых визитов "хлопка": в сети показали, как выглядит Антоновский мост

На Антоновский мост довольно часто наведывается "хлопок", поэтому передвигаться по нему оккупанты не могут. Переправа через Днепр еще серьезно повреждена.

В сети опубликовали видео, снятое возле Антоновского моста 26 октября. На кадрах видно, что переправа до сих пор вся в дырах, пишет 24 канал.

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Поэтому снабжать свое войско через мост россияне не могут. В то же время, как только они пытаются залатать дыры – ВСУ оперативно передают им "привет".

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В последний раз "хлопок" наведывался на переправу вечером 21 октября. Мэр Олешек Евгений Рыщук заявил, что возле Антоновского моста раздались взрывы. В то же время местные жители сообщили, что вспыхнул пожар, который некому тушить. Все потому, что российские оккупанты украли все пожарные машины и вывезли их в Крым.

Лишь за день до этого, 20 октября, у Антоновского моста тоже было громко. Очевидцы рассказали, что от мощного взрыва в их домах тряслись стекла.

Заметим, оккупанты не смогут убежать из Херсона по Антоновскому мосту. Во-первых, он сильно поврежден, а во-вторых, Вооруженные Силы Украины взяли под контроль все мосты и переправы. По словам министра обороны Алексея Резникова, уличных боев в Херсоне не будет, ведь россиянам придется скрыться еще до того, как придут наши военные.

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