Тогда у него не останется выбора: Маломуж назвал инструменты давления на Путина

Для того, чтобы заставить Россию к справедливым переговорам, нужно действовать комплексно. К сожалению, у многих американских и европейских партнеров очень прямолинейное видение того, что надо делать.

Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, добавив, что сейчас важно принять ряд решений. Они касаются военного комплекса, экономики, санкций.

Смотрите также У Путина нет причин идти на переговоры, если Трамп не применит 2 мощных инструмента

Что имеет влияние на Путина

Николай Маломуж отметил, что нужна мощная военная поддержка Украины, давление на фронте, которое приведет к внутренним проблемам с российскими элитами. Их дети, семьи живут за границей, там работают их фирмы. Если этому положить конец, тогда элиты выступят против Владимира Путина.

Они поймут, что Путин слабый, проигрывает на фронте, есть экономическая нестабильность, и он уже не может проводить репрессии. Тогда элиты начнут думать, как его сместить,

– подчеркнул генерал армии.

Надо действовать комплексно, привлекать украинские спецслужбы, решать проблему системно благодаря интеллектуальным, профессиональным действиям. В итоге они приведут к дестабилизации России, уступок с ее стороны, а дальше и к развалу страны.

Эти предпосылки надо создавать через победы на фронте, а также благодаря политическим и экономическим факторам. Тогда у Путина не останется выбора,

– добавил Маломуж.

Россия должна понять, что война – это проигрыш для всех, это экономический провал, глобальная международная дестабилизация. Вместо этого может быть сосуществование на равных без всяких посягательств. Так еще задолго до 2014 года удавалось избегать войн, в которых страна-агрессор всегда была заинтересована.