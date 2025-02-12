Про це 24 Каналу розповів генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, додавши, що зараз важливо ухвалити низку рішень. Вони стосуються воєнного комплексу, економіки, санкцій.

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Що має вплив на Путіна

Микола Маломуж наголосив, що потрібна потужна воєнна підтримка України, тиск на фронті, який призведе до внутрішніх проблем з російськими елітами. Їхні діти, сім'ї живуть за кордоном, там працюють їхні фірми. Якщо цьому покласти край, тоді еліти виступлять проти Владіміра Путіна.

Вони зрозуміють, що Путін слабкий, програє на фронті, є економічна нестабільність, і він вже не може проводити репресії. Тоді еліти почнуть думати, як його змістити,

– підкреслив генерал армії.

Треба діяти комплексно, залучати українські спецслужби, розв'язувати проблему системно завдяки інтелектуальним, професійним діям. У підсумку вони призведуть до дестабілізації Росії, поступок з її боку, а далі й до розвалу країни.

Ці передумови треба створювати через перемоги на фронті, а також завдяки політичним та економічним факторам. Тоді в Путіна не залишиться вибору,

– додав Маломуж.

Росія має зрозуміти, що війна – це програш для усіх, це економічний провал, глобальна міжнародна дестабілізація. Натомість може бути співіснування на рівних без ніяких зазіхань. Так ще задовго до 2014 року вдавалося уникати воєн, у яких країна-агресорка завжди була зацікавлена.