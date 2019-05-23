Как бойцы НАТО обучают украинских защитников: фото

Яворовский полигон, или Международный центр миротворчества и безопасности – один из крупнейших в Европе. Полноценно его начали использовать только после начала войны на Востоке Украины.

Яворовский полигон, или Международный центр миротворчества и безопасности – один из крупнейших в Европе. Полноценно его начали использовать только после начала войны на Востоке Украины.

Читайте также: В НАТО разработали программу, которая может определить и контролировать смертельный вирус Эбола

В частности, для подготовки украинских военных. Сегодня приоритетной задачей для украинской армии является полный переход на стандарты НАТО.

Чтобы помочь Украине, в 2015 году в Альянсе в рамках программы "Партнерство ради мира и безопасности" решили развернуть многонациональную тренировочную группу – Украина. В ее состав входят военные инструкторы из США, Канады, Польши, Литвы, Великобритании и Дании.



Обучение на Яворовском полигоне

55-дневное ротационное обучение включает, как предоставление военным индивидуальных знаний и навыков, так и работу по слаженности действий подразделений. Здесь все по стандартам Альянса. Вместо обычных трех, во взводе теперь четыре танка. Условия – максимально приближенные к боевым. Управлять техникой, когда повсюду ямы и выбоины – задача не из простых. Однако, экипаж легко проходит полосу препятствий.

Тактические учения с применением танков проводят инструкторы войск Альянса. В процесс – не вмешиваются, но пристально следят. А после дают свои советы.

Новые методики позволяют быстрее овладеть тактикой боя, передвижением БМП, разворотом башни, поражением целей. Акцент делается на постоянной готовности вступить в бой,

– отметил инструктор по техникам вождения бронетехники в сложных условиях Энтони Адамс.

Эта военно-тренировочная миссия известна как "Объединенная многонациональная группа по подготовке – Украина" JMTG-U. Обучение – один из элементов практической помощи Вооруженным силам Украины. А именно подготовка подразделений ВСУ в соответствии со стандартами и принципами НАТО.



Обучение на Яворовском полигоне

Страны Альянса проводят обучение вместе с украинскими бойцами на Яворовском полигоне на Львовщине. Тренировочная миссия была развернута в 2015 году. Созданная вооруженными силами пяти государств-членов НАТО: Соединенными Штатами, как ведущей страной, Польшей, Канадой, Данией и Литвой. Кроме того, привлекать к учениям могут контингенты и из других стран Альянса.

Сейчас на Львовщине находятся военные 101 воздушно-десантной дивизии армии США. В Украину они прибыли в начале мая. И уже отмечают, что поражены гостеприимством, а также уровнем выполнения задач украинскими военными.

Читайте также: Кибер-соревнования НАТО: украинцы учатся и побеждают

В течении девяти месяцев американские военные будут обмениваться опытом с украинскими армейцами. На боевом посту они меняют своих коллег – 278-й бронекавалерийский полк Нацгвардии США из штата Теннесси. Торжественная церемония ротации происходит на плацу городка Центральное.

Празднование 70-летия сотрудничества

В Киеве появилась цветочная инсталляция, посвященная НАТО. Композицию обустроили на Европейской площади в центре столицы по случаю 70-летия со дня создания Североатлантического альянса.

По словам представителей НАТО и организаторов мероприятия – создание именно цветочной композиции не случайно, ведь цветы – это символ мира, поэтому решение, какой именно она должна стать, было единогласным.

Читайте также: "Адаптируются к вызовам безопасности": как проходят масштабные учения НАТО

Мероприятие состоялось при поддержке Центра информации и документации НАТО в Украине.

"Украина является одним из важнейших партнеров НАТО. Стабильность и безопасность евроатлантического пространства тесно связана с безопасностью Украины и наоборот", – сказал директор центра информации и документации НАТО в Украине Барбора Маронкова.



70-летие со дня создания Североатлантического альянса

Европейская площадь, где проходили торжественные мероприятия, в этот день была украшена символикой и флагами Альянса. На мгновение показалось, что лента, которую приехал перерезать лично заместитель Генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности, посол Алехандро Альваргонсалес, это только последний протокольной элемент перед тем, как Украина сделает шаг в открытую дверь Альянса.

По словам посла, когда-то этот день наступит и НАТО сдержит свое обещание. Но для того Украина должна продолжить воплощать важные реформы.

Мы решили в 2008 году, что однажды Украина станет членом НАТО, потому что мы хотим лучшего для Украины. Вы должны гордиться тем, что уже было достигнуто, но также быть упрямыми в достижении будущих целей и работать над этим изо дня в день. Боритесь с коррупцией, реформируйте сектор безопасности, осуществляйте общественный контроль над ним, защищайте независимость судебной ветви власти и ее целостность,

– сказал Алехандро Альваргонсалес.

В свою очередь вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Украина не сойдет с этого пути и напомнила, что седьмого февраля в Конституции удалось закрепить стратегические цели Украины относительно членства в ЕС и НАТО.

Членство в Альянсе не является какой-то эфемерной задачей. Это задача для работы большого количества людей на своих должностях. Это не вопрос далекого будущего, а очень конкретная задача и для государственных служащих, и наших военных, и гражданских активистов,

– заявила Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф, как и ее коллега из Центра НАТО Барбора Маронкова, обратилась к присутствующим на украинском языке. Прекрасный украинский язык продемонстрировал и заместитель Посла Канады в Украине Руслан Кац. Оба посольства с недавних пор являются контактными посольствами НАТО в Украине.



70-летие со дня создания Североатлантического альянса

В завершение мероприятия представители Альянса наградили нескольких украинских общественных активистов и журналистов почетными отличиями "за вклад в углубление сотрудничества Украина – НАТО".