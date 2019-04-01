Как Дания может усложнить жизнь "Газпрома" и при чем тут Украина

Отказ Дании от альтернативного маршрута для российского газопровода "Северный поток-2" может серьезно повлиять на "Газпром". В частности, ослабить позицию России в газовых переговорах с Украиной.

Из-за позиции Дании строительство газопровода может завершиться позже, сообщает одно из крупнейших рейтинговых агентств мира Moody's.

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24 канал писал, что Дания опять не дала "Газпрому" разрешение на прокладку российского "Северного потока-2" в своих территориальных водах. Однако в России говорят, что даже несмотря на это переносить дату запуска газопровода не собираются.

Так, в "Газпроме" заявляют, что строительство завершат до конца 2019 года. Тогда завершается действующий контракт на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему.

Однако Moody's отмечает, что препятствия для своевременного ввода газопровода в эксплуатацию могут ослабить позиции "Газпрома" в дальнейших переговорах с Украиной о продлении контракта на транзит газа.

Это также может привести к тому, что после завершения действующего контракта объемы транзита упадут не до 10-15 миллиардов кубометров в год, а до 40-50 миллиардов. Это приведет к более высоким затратам на транспортировку, чем в случае прокачки через "Северный поток-2".

Что такое "Северный поток-2"?Это вторая ветка уже имеющегося "Северного потока". Его проект предусматривает строительство двух веток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубических метров газа в год. Газопровод строят не только для того, чтобы распространить свое влияние в Европе, но и чтобы обойти транзитные сборы Украины. "Северный поток-2" начинается в российском Выборге, проходит по дну Балтийского моря и пролегает между странами Балтии, Финляндией, Польшей, Швецией, Данией и наконец заканчивается в немецком Грейсфальде. В общем – 1230 километров. Уже построено примерно 700 километров.





Где проходит "Северный поток-2"



Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Специалисты убеждают, что с точки зрения доходности – это вообще не выгодный проект. Кроме того, существуют утверждения, что появление "Северного потока-2" увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. К слову, Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

Отметим, на конец марта 2019 года около 34% от общей длины газопровода уже проложили. Комитет постоянных представителей государств ЕС утвердил проект изменений в газовое законодательство Евросоюза. Теперь за применение правил ЕС к этому газопроводу будет отвечать Германия под наблюдением Еврокомиссии. В Берлине настаивают на продолжении транзита газа через Украину.

Категорически осуждают строительство газопровода США. Вашингтон убежден, что "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" даст Москве возможность реализовать угрозы о прекращении транзита газа по территории Украины.