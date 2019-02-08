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      Как не получить НАТО по соседству: России дали простой совет

      127 Читати новину українською
      Гарри Табах
      Гарри Табах / Фото из открытых источников

      Капитан ВМС США Гарри Табах дал России простой совет, как не получить соседей-союзников НАТО. Для этого, по мнению американца, следует просто не нападать на эту страну.

      Поэтому, если Россия хочет, чтобы Украина не вступала в НАТО, ей нужно просто не нападать на своего соседа и не захватывать его территорию. Правда, в НАТО до сих пор нет единого решения по российскому вопросу, пояснил Табах "Обозревателю".

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      Я хочу обратиться к русским. Если вы не хотите, чтобы ваши соседи вступали в НАТО, то не захватывайте их территорию. Потому что если вы на них нападаете, то, конечно же, они рвутся в Альянс,
      – объяснил капитан ВМС США.

      В то же время он объяснил, почему в НАТО все еще нет единого решения по российскому вопросу. Все потому, что от Владимира Путина можно ожидать чего угодно: от хитрых схем КГБ до использования "красной кнопки".

      Отметим, что 7 февраля Верховная Рада окончательно закрепила в Конституции курс Украины в ЕС и НАТО. Для этого требовалось конституционное большинство голосов, "за" проголосовали 334 депутата.

      В свою очередь, в НАТО приветствовали это решение и призвали Украину продолжать воплощение важных реформ.

      Что означают изменения в Конституцию относительно ЕС и НАТО?
      Закон о стратегическом курсе Украины относительно приобретения полноправного членства в Евросоюзе и НАТО не определяет четких дат или шагов для вступления в Альянс или союз. Он четко прописывает, что евроатлантический курс Украины необратим. Поэтому – любые попытки политиков изменить курс Украины в направлении России будут трактоваться исключительно как нарушение Конституции Украины.

      УКРАИНА НА ПУТИ В НАТО:

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      Теги: Новости Украины НАТО Новости политики Украина – Россия Новости США
      Источник: 24 Канал
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