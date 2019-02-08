Як не отримати НАТО по сусідству: Росії дали просту пораду

Капітан ВМС США Гаррі Табах дав Росії просту пораду, як не отримати сусідів-союзників НАТО. Для цього, на думку американця, слід просто не нападати на цю країну.

Тому, якщо Росія хоче, щоб Україна не вступала до НАТО, їй потрібно просто не нападати на свого сусіда та не захоплювати його територію. Щоправда, у НАТО досі нема єдиного рішення по російському питанню, пояснив Табах "Обозревателю".

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Я хочу звернутися до росіян. Якщо ви не хочете, щоб ваші сусіди вступали до НАТО, то не захоплюйте їх територію. Бо, якщо ви на них нападаєте, то, звісно ж, вони рвуться в Альянс,

– пояснив капітан ВМС США.

У той же час він пояснив, чому у НАТО все ще немає єдиного рішення по російському питанню. Все тому, що від Володимира Путіна можна очікувати всього чого завгодно: від хитрих схем КДБ до використання "червоної кнопки".

Зазначимо, що 7 лютого Верховна Рада остаточно закріпила у Конституції курс України в ЄС і НАТО. Для цього була потрібна конституційна більшість голосів, "за" проголосували 334 депутати.

Своєю чергою, у НАТО привітали це рішення та закликали Україну продовжувати втілення важливих реформ.

Що означають зміни до Конституції щодо ЄС та НАТО?Закон про стратегічний курс України щодо набуття повноправного членства у Євросоюзі та НАТО не визначає чітких дат чи кроків для вступу в Альянс чи союз. Він чітко прописує, що євроатлантичний курс України є незворотним. Тому – будь-які спроби політиків змінити курс України у напрямку Росії будуть трактуватися виключно як порушення Конституції України.