Как правильно хранить зубную щетку

Чтобы щетка не приносила вреда, необходимо хранить это средство гигиены правильно.

Об этом пишет детский стоматолог Екатерина Кузнецова в Instagram.

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5 простых правил хранения зубных щеток

1. Меняйте щетку раз в 3-4 месяца

Как щетку детей, так и взрослых. Лучше менять ее посезонно: лето, осень, зима и весна. Меняйте щетку после переноса простудных заболеваний, такие как острые респираторные заболевания или острые респираторные вирусные инфекции.

2. Храните щетки в отдельных отверстиях

Или же можно выделить для каждой щетки отдельный стаканчик. Очень удобно иметь индивидуальные колпачки, закрывающие рабочую часть щетку и делающие невозможным попадание микробов.

Храните щетки в отдельных отверстиях

3. Дезинфицируйте щетки

Раз в неделю ставьте щетку в раствор ополаскивателя или замочите в растворе хлоргексидина.

4. Храните щетку сухой

После чистки зубов тщательно промойте щетку от зубной пасты и еды. После этого просушите ее салфеткой. Хранить желательно в вертикальном положении головкой вверх. Желательно, чтобы это было сухое и проветриваемое место.



Щётка должна храниться сухой

5. Вы можете пользоваться двумя щетками

Это нужно для того, чтобы одна щетка смогла высохнуть до повторного использования.

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