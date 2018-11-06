07:51
6 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сложные отношения Жириновского и мигрантов. Путин возвращает СССР
      Вєсті Кремля
      22:36, 5 ноября
      Вести.UA. Как Ляшко оседлал паровоз. Крепкий кулак вождя Кивы
      Вєсті.UA
      21:51, 5 ноября
      Новые схемы черных регистраторов, или Как отжать квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      Как правильно хранить зубную щетку

      17 Читати новину українською
      Как правильно хранить зубную щетку
      / houseology.com

      Чтобы щетка не приносила вреда, необходимо хранить это средство гигиены правильно.

      Об этом пишет детский стоматолог Екатерина Кузнецова в Instagram.

      Читайте также: Как правильно ухаживать за зубами детей

      5 простых правил хранения зубных щеток

      1. Меняйте щетку раз в 3-4 месяца

      Как щетку детей, так и взрослых. Лучше менять ее посезонно: лето, осень, зима и весна. Меняйте щетку после переноса простудных заболеваний, такие как острые респираторные заболевания или острые респираторные вирусные инфекции.

      2. Храните щетки в отдельных отверстиях

      Или же можно выделить для каждой щетки отдельный стаканчик. Очень удобно иметь индивидуальные колпачки, закрывающие рабочую часть щетку и делающие невозможным попадание микробов.

      Зберігайте щітки в окремих отворахХраните щетки в отдельных отверстиях

      3. Дезинфицируйте щетки

      Раз в неделю ставьте щетку в раствор ополаскивателя или замочите в растворе хлоргексидина.

      4. Храните щетку сухой

      После чистки зубов тщательно промойте щетку от зубной пасты и еды. После этого просушите ее салфеткой. Хранить желательно в вертикальном положении головкой вверх. Желательно, чтобы это было сухое и проветриваемое место.

      Щітка повинна зберігатися сухою
      Щётка должна храниться сухой

      5. Вы можете пользоваться двумя щетками

      Это нужно для того, чтобы одна щетка смогла высохнуть до повторного использования.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      ️5простых правил хранения зубной щетк️ ⠀ А вы знали, что хранить зубную щетку нужно правильно️, это наше средство гигиены и от него зависит здоровье полости рта ⠀ Вот именно об этом я?‍♀️, ваша зубная фея @dr.kyznetsova , и расскажу: ⠀ 1️⃣Меняем щетку 1 раз в 3-4 месяца. Как свою щетку, так и своих детей. Очень удобно менять щетку по сезонно: лето, осень, зима, весна.? Так вам легче будет запомнить и не запутаться. Следующий пункт это замена после профессиональной гигиены полости рта, чистые зубки и новая щётка залог успеха! Если перенесли простудные заболеваний, такие как ОРВИ, ОРЗ. Не копите ваших микробов внутри щетки! ⠀ 2️⃣для хранения используйте емкость с отдельными отверстиями для разных щеток. Хорошо будет если вы выделите для каждой щетки отдельный стаканчик. Также очень удобно иметь индивидуальные колпачки, которые закраивают рабочую часть щетки и тем самым вы избежите попадания чужих микробов на вашу щетку. ⠀ 3️⃣везде и всюду говорят про дезинфекцию и стерилизацию. Так вот, вы тоже можете это делать .Всего навсего помещаете щетку в раствор ополаскивателя, желательно антимикробный или замачиваете в растворе хлоргекседина. Можно делать это 1 раз в неделю. ⠀ 4️⃣храните щетку в сухом виде. Промойте от остатков зубной пасты и пиши. После этого просушите салфеткой. Хранить желательно в вертикальном положении головкой вверх. Желательно, чтобы это было сухое и проветриваемо место. ⠀ 5️⃣и в конце лайфхак можно использовать две зубные щетки.Для чего? Тем самым у вас будет возможность, чтобы каждая щетина могла полностью высохнуть, прежде чем будет снова использована. ⠀ А вы соблюдает все эти рекомендации

      A post shared by ДЕТСКИЙ СТОМАТОЛОГ Новосибирск (@dr.kyznetsova) on

      Другие новости, касающиеся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Гигиена
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук