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      Как старинная библиотека превратилась в современный Apple Store: фото

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      Именитое британское архитектурное бюро Foster + Partners совместно с командой дизайнеров поработали над тем, чтобы здание неоклассической библиотеки в Вашингтоне превратилось в фирменный магазин Apple.

      Здание в стиле бозар было возведено на площади Маунт-Вернон в столице США в 1903 году по проекту компании Ackerman & Ross, пишет Pragmatika.media.

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      Тогда она стала первой публичной библиотекой Вашингтона и первым общественным заведением, в который позволяли заходить всем, независимо от цвета кожи.

      бібліотека США Вашингтон Apple Store
      Здание библиотеки была построена в 1903-м году//Фото: Foster + Partners

      Библиотека переехала оттуда в 1970-е, и с тех пор назначение здания неоднократно менялось.

      В 2016-м Apple объявила о намерении обновить объект. Открывшееся внутри заведение получило название Apple Carnegie Library.

      Чем особенное здание?

      Архитекторы из Foster + Partners совместно с командой дизайнеров Apple поработали над тем, чтобы превратить бывшую библиотеку в современное торговое пространство, но при этом не затмить величие самого здания.

      будівля бібліотека США Вашингтон Apple Store
      Внутри исторического здания магазин с современными гаджетами//Фото: Foster + Partners

      Материалы и детали исторических фасадов и интерьеров были сохранены. Мраморный экстерьер решили отреставрировать, а внутри здания были использованы материалы, которые бы соответствовали тем, которые использовали в начале прошлого века.

      В центре магазина обустроили атриум. Прозрачный потолок обрамляют балконы, которые позволяют посетителям на верхнем уровне наблюдать за происходящим внизу.

      бібліотека США Вашингтон Apple Store
      Потолок здания венчает роскошный атриум//Фото: Foster + Partners

      Кроме исторической составляющей, значительное внимание в реновации здания архитекторы уделили теме экологии. Они использовали в основном местные материлы, сделали акцент на дневном освещении и восстановили естественную вентиляцию.

      бібліотека Вашингтон Apple Store
      Исторический бэкграунд сооружения подчеркнули современными решениями//Фото: Foster + Partners

      Воплотить проект удалось за 2 года. На него потратили примерно 30 миллионов долларов США.

      Интерьер Apple Store внутри исторической библиотеки в Вашингтоне: смотрите фото

       

       

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      Теги: Новости США Архитектура Новости недвижимости мира Новости недвижимости Техно Новости Техно Фотоновости Крутые здания Гаджеты Фотоновости
      Источник: 24 канал
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