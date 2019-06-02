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      Як старовинна бібліотека перетворилась на сучасний Apple Store: фото

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      Імените британське архітектурне бюро Foster + Partners разом з командою дизайнерів попрацювали над тим, щоб будівля неокласичної бібліотеки у Вашингтоні перетворилась на фірмовий магазин Apple.

      Будівля у стилі бозар була зведена на площі Маунт-Вернон у столиці США у 1903 році за проектом компанії Ackerman & Ross, пише Pragmatika.media.

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      Тоді вона стала першою публічною бібліотекою Вашингтона і першим громадським закладом, в який дозволяли заходити усім, незалежно від кольору шкіри.

      бібліотека США Вашингтон Apple Store
      Будівля бібліотеки була збудована у 1903-му році//Фото: Foster + Partners

      Бібліотека переїхала звідти у 1970-ті і з того часу призначення будівлі неодноразово змінювалось.

      У 2016-му Apple оголосила про намір оновити об'єкт. Заклад, який відкрився всередині отримав назву Apple Carnegie Library.

      Чим особлива будівля?

      Архітектори з Foster + Partners разом з командою дизайнерів Apple попрацювали над тим, аби перетворити колишню бібліотеку у сучасний торговий простір, але при цьому не затьмарити велич самої будівлі.

      будівля бібліотека США Вашингтон Apple Store
      Всередині історичної будівлі магазин із сучасними гаджетами//Фото: Foster + Partners

      Матеріали і деталі історичних фасадів та інтер'єрів були збережені. Мармуровий екстер'єр вирішили відреставрувати, а в всередині будівлі були використані матеріали, які б відповідали тим, що використовували на початку минулого століття.

      У центрі магазину облаштували атріум. Прозору стелю обрамлюють балкони, які дозволяють відвідувачам на верхньому рівні спостерігати за тим, що відбувається внизу.

      бібліотека США Вашингтон Apple Store
      Стелю будівлі увінчує розкішний атріум//Фото: Foster + Partners

      Окрім історичної складової, значну увагу в реновації будівлі архітектори приділили темі екології. Вони використовували здебільшого місцеві матеріли, зробили акцент на денному освітленні та відновили природну вентиляцію.

      бібліотека Вашингтон Apple Store
      Історичний бекграунд споруди підкреслили сучасними рішеннями//Фото: Foster + Partners

      Втілити проект вдалось за 2 роки. На нього витратили приблизно 30 мільйонів доларів США.

      Інтер'єр Apple Store всередині історичної бібліотеки у Вашингтоні: дивіться фото

       

       

      Нерухомість 24 показувала, як виглядає інтер'єр незвичного McDonald’s у Парижі.

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      Теги: Новини США Новини нерухомості Новини нерухомості світу Архітектура Техно Новини Техно Фотоновини Круті будівлі Ґаджети Фотоновини
      Джерело: 24 канал
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