Как реагируют украинцы на территории России на то, что не могут проголосовать

На нынешних выборах президента украинцы, которые постоянно проживают в России не смогут проголосовать. МИД Украины предоставило им возможность проголосовать в посольствах Украины в Казахстане, Грузии и Финляндии.

Однако, как они к этому относятся в прямом эфире 24 каналу рассказал журналист Роман Цимбалюк.

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По его словам, надо понимать, что территория России не настолько огромна. Раньше здесь открывалось 5 участков – это при посольстве и при четырех генеральных консульствах.

Большинство относится к этому с пониманием, ведь никто не забывает, что Россия – это страна-агрессор. В общем, из-за огромных расстояний, легче поехать или полететь в Украину и проголосовать дома,

– заверил Роман Цимбалюк.

"Кремль больше всего хочет, чтобы их союзником на выборах в Украине стал хаос", – добавил журналист.

Больше – смотрите в видео:

Как показывает статистика, на территории страны-агрессора голосует менее 1% избирателей. В 2010 году был установлен рекорд голосования в Москве – 5137 человек. На прошлых выборах президента в 2014 году в список избирателей на всех участках в РФ были включены почти 50 тысяч человек. Из них проголосовали 1134 человека – это чуть больше 2% от зарегистрированного количества избирателей.

9 января глава МИД Украины Павел Климкин заявил о том, что Украина не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на президентские выборы. По его словам, это необходимый шаг, ведь речь идет о представителях страны-агрессора, что аннексировала Крым и начала войну на Донбассе.

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7 февраля Верховная Рада проголосовала за изменения в закон о наблюдении за избирательным процессом, который запрещает наблюдателям России участвовать в президентских и парламентских выборах в Украине. 28 февраля закон вступил в силу.

Посольство РФ заявило, что такое решение якобы противоречит нормам международного права и официальной позиции Киева в приверженности демократическим ценностям, включая организацию и проведение прозрачных выборов.



Как будут проходить выборы президента Украины