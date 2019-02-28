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      Вступил в силу закон о запрете представителям России наблюдать за выборами в Украине

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      Вступил в силу закон о запрете наблюдателей из РФ
      Вступил в силу закон о запрете наблюдателей из РФ / Фото з відкритих джерел

      Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по надзору за избирательным процессом в Украине", которым вводится запрет представителям Российской Федерации быть наблюдателями на выборах в Украине, был опубликован в газете "Голос Украины" 27 февраля.

      Документ вносит изменения в законы "О выборах президента Украины", "О выборах народных депутатов Украины", "О местных выборах". Отмечается, что официальным наблюдателем от иностранных государств, международных организаций не может быть лицо, являющееся гражданином (подданным) государства, признанным Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом.

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      Этот запрет касается также лиц, предложения по которым инициированы или внесенные государством, признаны Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом.

      Соответствующие изменения в законодательство были внесены 7 февраля 2019. Верховная Рада Украины приняла законопроект №9524 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по надзору за избирательным процессом в Украине", председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал его 8 февраля. Президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон 26 февраля.

      Почему россиянам запретили быть наблюдателями на выборах?
      Россия будет пытаться повлиять на украинцев во время выборов через своих наблюдателей. 9 января глава МИД Украины Павел Климкин заявил о том, что Украина не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на президентские выборы, которые состоятся весной. По его словам, это необходимый шаг, ведь речь идет о представителях страны-агрессора, которая аннексировала Крым и начала войну на Донбассе.

      7 февраля Верховная Рада проголосовала за изменения в закон о наблюдении за избирательным процессом, который запрещает наблюдателям России участвовать в президентских и парламентских выборах в Украине.

      Как в России отреагировали на запрет отправлять своих наблюдателей в Украину?

      Посольство РФ заявило, что такое решение якобы противоречит нормам международного права и официальной позиции Киева в приверженности демократическим ценностям, включая организацию и проведение прозрачных выборов.

      8 февраля Россия заявила, что не будет отправлять наблюдателей на президентские выборы в Украине. Причиной такого решения там назвали "соображения безопасности" для своих представителей. Однако, уже 12 февраля Москва передумалаи заявила, что продолжит настаивать на участии своих наблюдателей в украинских выборах.

      Как в ОБСЕ отреагировали на такой запрет для россиян?

      В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе выразили глубокое сожаление из-за решения Украины не допускать к наблюдению за президентскими выборами наблюдателей из России. По их словам, это противоречит обязательствам Киева в рамках ОБСЕ и не отвечает его интересам.

      В то же время, после решения ВРУ, бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ не будет рассматривать участие представителей России для наблюдения за выборами Президента Украины.

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      Теги: Новости России Украина – Россия Законодательство Выборы Президента 2019 Парламентские выборы 2019 Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
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