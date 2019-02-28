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      Набув чинності закон про заборону представникам Росії спостерігати за виборами в Україні

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      Вступив в силу закон про заборону спостерігачів з РФ
      Вступив в силу закон про заборону спостерігачів з РФ / Фото з відкритих джерел

      Закон "Про внесення змін до деяких законів України з нагляду за виборчим процесом в Україні", яким вводиться заборона представникам Російської Федерації бути спостерігачами на виборах в Україні, було опубліковано в газеті "Голос України" 27 лютого.

      Документ вносить зміни до законів "Про вибори президента України", "Про вибори народних депутатів України", "Про місцеві вибори". 

      Читайте також: Президентські вибори 2019: хто буде серед спостерігачів

      Зазначається, що офіційним спостерігачем від іноземних держав, міжнародних організацій не може бути особа, яка є громадянином (підданим) держави, визнаним Верховною Радою державою-агресором або державою-окупантом.

      Ця заборона стосується також осіб, пропозиції щодо яких ініційовані або внесені державою, визнаною Верховною Радою державою-агресором або державою-окупантом.

      Відповідні зміни у законодавство були внесені 7 лютого 2019 року. Верховна Рада України прийняла законопроект №9524 "Про внесення змін до деяких законів України з нагляду за виборчим процесом в Україні", голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав його 8 лютого. Президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон 26 лютого.

      Чому росіянам заборонили бути спостерігачами на виборах?Росія намагатиметься вплинути на українців під час виборів через своїх спостерігачів. 9 січня глава МЗС України Павло Клімкін заявив про те, що Україна не буде приймати заявки про реєстрацію російських спостерігачів на президентські вибори, які відбудуться весною. За його словами, це необхідний крок, адже йдеться про представників країни-агресора, яка анексувала Крим та розпочала війну на Донбасі.

      7 лютого Верховна Рада проголосувала за зміни до закону про спостереження за виборчим процесом, який забороняє спостерігачам Росії брати участі у президентських та парламентських виборах в Україні.

      Як в Росії відреагували на заборону надсилати своїх спостерігачів в Україну?

      Посольство РФ заявило, що таке рішення нібито суперечить нормам міжнародного права та офіційній позиції Києва в прихильності демократичним цінностям, включаючи організацію та проведення прозорих виборів.

      8 лютого Росія заявила, що не буде надсилати спостерігачів на президентські вибори в Україну. Причиною такого рішення там назвали "міркування безпеки" для своїх представників. Проте, вже 12 лютого Москва передумала і заявила, що продовжить наполягати на участі своїх спостерігачів в українських виборах.

      Як в ОБСЄ відреагували на таку заборону для росіян?

      В Організації з безпеки і співпраці в Європі висловили глибокий жаль через рішення України не допускати до спостереження за президентськими виборами спостерігачів із Росії. За їхніми словами, це суперечить зобов’язанням Києва у рамках ОБСЄ і не відповідає її інтересам.

      Водночас, після рішення ВРУ, бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ не буде розглядати участь представників Росії для спостереження за виборами Президента України.

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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Президентські вибори 2019 Законодавство Україна – Росія Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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