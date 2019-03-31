13:28
31 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АЛЕКСАНДР ГВОЗДИК НОВОСТИ КРЫМА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Русских снова будут грабить. Новые доказательства двойника Путина
      Вєсті Кремля
      19:20, 30 марта
      Вести.UA: Как Ляшко удивляет Запад. Причины депрессии Добкина
      Вєсті.UA
      20:24, 29 марта
      Махинации, подделки и сомнительные нотариусы: возмутительные схемы захвата имущества в столице
      ЦРУ
      09:00, 29 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Дальнобойщики в рейсе
      Згадати все
      15:31, 30 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АЛЕКСАНДР ГВОЗДИК НОВОСТИ КРЫМА

      Смотрят с завистью, – журналист об отношении России к выборам в Украине

      610 Читати новину українською

      В России действительно уже несколько недель пристально следят за украинской кампанией. Пропагандистские СМИ в присущей им манере распространяют фейки и о ходе гонки, и о кандидатах. И манипулируют цифрами соцопросов.

      Подробнее об истерии в северного соседа 24 Канал расспросил у украинского журналиста Романа Цимбалюка, который находится в Москве.

      Читайте также: Смогут ли проголосовать украинские политзаключенные в тюрьмах России

      По словам журналиста, внимание к президентской гонке в Украине очень высокое. С одной стороны, они с завистью размышляют о голосовании, потому что в России может победить только Владимир Путин и "Единая Россия". С другой стороны, пытаются создать впечатление, что процесс нелегитимен.

      Сейчас акцент делают на не допуске российских наблюдателей на выборы Президента Украины. Им не нравится, что приняли специальный закон,
      – заявил украинский журналист Роман Цимбалюк.

      "Также акцентируют внимание на не открытии избирательных участков на территории Российской Федерации. Манипулируют на том, что якобы миллионы граждан Украины, которые находятся на их территории не смогут проголосовать за пророссийского кандидата", – добавил журналист.

      Однако, как показывает статистика, на территории страны-агрессора голосует менее 1% избирателей. В 2010 году был установлен рекорд голосования в Москве – 5137 человек. На прошлых выборах президента в 2014 году в список избирателей на всех участках в РФ было включено почти 50 тысяч человек. Из них проголосовали 134 человека – это чуть более 2% от зарегистрированного количества избирателей.

      Читайте также: Что известно о топ-5 кандидатах в президенты: краткая биография

      9 января глава МИД Украины Павел Климкин заявил о том, что Украина не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на президентские выборы. По его словам, это необходимый шаг, ведь речь идет о представителях страны-агрессора, которая аннексировала Крым и начала войну на Донбассе.

      7 февраля Верховная Рада проголосовала за изменения в закон о наблюдении за избирательным процессом, который запрещает наблюдателям России участвовать в президентских и парламентских выборах в Украине. 28 февраля закон вступил в силу.

      Посольство РФ заявило, что такое решение якобы противоречит нормам международного права и официальной позиции Киева в приверженности демократическим ценностям, включая организацию и проведение прозрачных выборов.

      Украинцы, которые постоянно проживают на территории России, смогут проголосовать на президентских выборах 31 марта в посольствах Украины в Казахстане, Грузии и Финляндии. По данным МИД, таких граждан насчитывается почти 30 тысяч.

      вибори путін росія порошенко
      Как будут проходить выборы президента Украины

      blog_ava
      Памятка избирателя: как голосовать и какие документы брать с собой
      сегодня
      3774
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Владимир Путин Аннексия Крыма Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Ігротехніки як метод стратегування, або Як групові ігри допомагають вирішувати проблеми
      сегодня , 12:00 Ігротехніки як метод стратегування, або Як групові ігри допомагають вирішувати проблеми
      Катерина Одарченко 83
      Президентские выборы-2019: большой избирательный марафон на 24 канале
      сегодня , 07:04 Президентские выборы-2019: большой избирательный марафон на 24 канале
      3794
      Как уберечь психическое здоровье во время выборов
      сегодня , 10:30 Как уберечь психическое здоровье во время выборов
      Олександр Бевза 326
      И снова фиаско: Россия в попытках навредить США теряет миллиарды
      сегодня , 08:40 И снова фиаско: Россия в попытках навредить США теряет миллиарды
      Злой Одессит 5229
      Памятка избирателя: как голосовать и какие документы брать с собой
      сегодня , 08:17 Памятка избирателя: как голосовать и какие документы брать с собой
      3774
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы
       18 марта , 14:12
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Украинцам объяснили, как участвовать в супер-тираже Евромиллионы с джекпотом 130 миллионов евро
       17 апреля 2018 , 10:00
      Пес дает мастер-класс по танцам возле машины
       27 июля 2018 , 12:40
      Мотоцикл, заправленный водкой, установил рекорд скорости
       5 сентября 2018 , 17:39
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук