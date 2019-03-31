Смотрят с завистью, – журналист об отношении России к выборам в Украине

В России действительно уже несколько недель пристально следят за украинской кампанией. Пропагандистские СМИ в присущей им манере распространяют фейки и о ходе гонки, и о кандидатах. И манипулируют цифрами соцопросов.

Подробнее об истерии в северного соседа 24 Канал расспросил у украинского журналиста Романа Цимбалюка, который находится в Москве.

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По словам журналиста, внимание к президентской гонке в Украине очень высокое. С одной стороны, они с завистью размышляют о голосовании, потому что в России может победить только Владимир Путин и "Единая Россия". С другой стороны, пытаются создать впечатление, что процесс нелегитимен.

Сейчас акцент делают на не допуске российских наблюдателей на выборы Президента Украины. Им не нравится, что приняли специальный закон,

– заявил украинский журналист Роман Цимбалюк.

"Также акцентируют внимание на не открытии избирательных участков на территории Российской Федерации. Манипулируют на том, что якобы миллионы граждан Украины, которые находятся на их территории не смогут проголосовать за пророссийского кандидата", – добавил журналист.

Однако, как показывает статистика, на территории страны-агрессора голосует менее 1% избирателей. В 2010 году был установлен рекорд голосования в Москве – 5137 человек. На прошлых выборах президента в 2014 году в список избирателей на всех участках в РФ было включено почти 50 тысяч человек. Из них проголосовали 134 человека – это чуть более 2% от зарегистрированного количества избирателей.

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9 января глава МИД Украины Павел Климкин заявил о том, что Украина не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на президентские выборы. По его словам, это необходимый шаг, ведь речь идет о представителях страны-агрессора, которая аннексировала Крым и начала войну на Донбассе.

7 февраля Верховная Рада проголосовала за изменения в закон о наблюдении за избирательным процессом, который запрещает наблюдателям России участвовать в президентских и парламентских выборах в Украине. 28 февраля закон вступил в силу.

Посольство РФ заявило, что такое решение якобы противоречит нормам международного права и официальной позиции Киева в приверженности демократическим ценностям, включая организацию и проведение прозрачных выборов.

Украинцы, которые постоянно проживают на территории России, смогут проголосовать на президентских выборах 31 марта в посольствах Украины в Казахстане, Грузии и Финляндии. По данным МИД, таких граждан насчитывается почти 30 тысяч.



Как будут проходить выборы президента Украины