Как Россия следила за выборами в Украине: главные заявления и публикации

Пока в Украине избирали нового президента, Кремль пристально наблюдал за этим процессом. Российские медиа в свою очередь освещали украинские выборы почти на таком же уровне, как свои собственные. Рассказываем, что же писали о кандидатах росСМИ и как Москва отреагировала на победу Владимира Зеленского.

Последние пять лет в российском информационном пространстве Украина занимает далеко не последнее место, а в связи с выборами президента это внимание только усилилось. Не обошлось без насмешек: Москве непросто понять, что такое демократическое волеизъявление. Имея собственные "выборы без выбора", россияне пытались навешать таков ярлык на этот процесс и в Украине. Однако, увидев результат, многие все же признали – голосование было честным.

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Что пишут СМИ?

Российские политические телешоу прежде всего хвалили Владимира Зеленского за то, что он "не боится называть жителей "ДНР" и "ЛНР" "повстанцами". По мнению местных экспертов, таким образом новоизбранный президент готов признать то, что "конфликт является не агрессией со стороны России, а "гражданской войной". В то же время таков результат называют "позором", ведь "Украина осталась без руля, с президентом, не имеющим команды и убеждений".

Правда, российские СМИ забыли упомянуть контекст этой истории. Во время дебатов на стадионе Зеленский действительно назвал "повстанцами" пророссийских боевиков. Но потом в его штабе объяснили это тем, что кандидат просто зачитал в оригинале обращения граждан к Порошенко. В команде кандидата в президенты Владимира Зеленского считают, что следует на законодательном уровне определить, как называть боевиков на Донбассе.

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В телешоу РФ победу Зеленского восприняли неоднозначно

Интерфакс в большом материале о выборах в Украине отмечает тот факт, что количество поддержавших Зеленского стало самым высоким в истории независимой Украины. Также агентство подробно разобрало обещания Зеленского. В частности, что касается переговоров в "Нормандском формате", освобождения украинских военнопленных и политических заключенных, завершения боевых действий на Донбассе и кадровых перестановок.

Тут передают и слова экспертов, которые считают, что Владимир Зеленский на посту президента "встретит жесткое противодействие со стороны существенной части украинского политического истеблишмента".

Покоя Зеленскому не будет. Правительство чужое. И все, что новый президент сможет сделать, это подписывать указы. Но добиваться их исполнения будет нелегко,

– сказал собеседник агентства.

"Пока нынешняя ситуация на Украине выглядит, в первую очередь, не как победа Зеленского, а как сокрушительное поражение Порошенко", – добавил эксперт.



Пишут скорее о поражении Порошенко, чем о победе Зеленского

Такой результат говорит о том, что Петр Порошенко очень сильно надоел населению, вызывал раздражение и отвращение своей политикой. Он пролетел с колоссальным счетом. Люди устали от войны и русофобии. Теперь у граждан есть немного времени, чтобы пообнадеживаться. В ближайшее время будет ясно, стоит ли ждать перемен,

– цитирует своего эксперта Russia Today.

Акцентируют российские СМИ внимание на том, что Зеленский ранее говорил о намерении положить конец конфликту на Донбассе без применения силы, а с помощью переговоров. Также отмечают, что представители Зеленского уже заявляли о непризнании им референдума о воссоединении Крыма с Россией, но всё же он собирается вести диалог с Москвой.

Кроме того, российские медиа тиражировали поздравления от российских "коллег по цеху" Зеленского. В частности, его поздравил юморист Максим Галкин, победу прокомментировали также президент Международного клуба КВН Александр Масляков и постоянный член жюри КВН, режиссер Юлий Гусман.

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Реакция российских властей

В Кремле считают преждевременным говорить о поздравлении Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины со стороны российского лидера Владимира Путина.

Пока преждевременно говорить о поздравлениях президента Путина господину Зеленскому, а также о возможности совместно работать. Судить можно будет только по конкретным делам,

– заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, назвав выбор украинского народа "очевидным".

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о шансах на улучшение отношений Москвы и Киева.



"Результат показал явный запрос на новые подходы при решении проблем Украины. Очевидно, что перед новым президентом будет стоять задача консолидации страны с учетом сложившихся за последние годы реалий. В то же время шансы на улучшение взаимодействия с нашей страной всё же есть", – написал он в Facebook.

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Представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что при новом президенте Украина может осуществить перезагрузку.

Украина может осуществить перезагрузку. Не в смысле перераспределения денежных потоков из одних карманов в другие. А настоящую, основанную на осознании необходимости консолидации народа не на основе силы, а на основе выработки общенациональной повестки,

– написала она в Facebook.

Представитель Государственного департамента Морган Ортагус заявила, что выборы президента в Украине "были конкурентными, а также отражали волю народа". По её словам, президентская гонка показала, что в Украине существует "прочная демократия".



Песков от имени Кремля заявил, что поздравлять Зеленского рано

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что "Любой политик, понимая, в каком положении сегодня находится Украина, даст Зеленскому один совет: выстроить отношения с Российской Федерацией". По его мнению, новому президенту Украины будет крайне трудно осуществить какие-то шаги по выстраиванию нормальных отношений с Москвой.

Его коллега Ольга Ковитиди в свою очередь отметила, что Москва от нового президента Украины ожидает "реального соблюдения демократических ценностей, уважения прав и свобод граждан, прекращения деконструктивной антироссийской истерии... Мы хотим, чтобы там прекратились гонения на русский язык и языки национальных меньшинств".

Как результат выборов повлияет на РФ?

Большинство экспертов сходятся во мнении, что Кремль все же не ждет кардинальных изменений после выборов президента Украины. По словам политического аналитика Дмитрия Купиры, Украина не изменит своей позиции в требованиях относительно возвращения контроля над территориями оккупированного Крыма и оккупированными территориями Донбасса.

У нас есть развитое гражданское общество и президент не сможет делать что-либо на свое усмотрение. Сейчас достаточное количество людей убеждено, что Украина обязана защищать свои территории и тех украинцев, которые там живут,

– отметил он в комментарии 24 каналу.

В то же время, по утверждению политического эксперта Михаила Чаплыги, Россия достаточно спокойно наблюдала за происходящим.

"Все равно президент очень резких движений делать не сможет, поскольку многие вещи закреплены на законодательном и конституционном уровне. Также имеется значительное количество международных соглашений, в которых Украина является одной из сторон. Нет смысла особо обращать внимание на фамилию президента и его пожелания – движение страны на 80-90% определяется не личностью, а нормативно-правовой базой, которая в государстве существует", – отметил Михаил Чаплыга.

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