Як Росія стежила за виборами в Україні: головні заяви і публікації

Поки в Україні обирали нового президента, Кремль пильно спостерігав за цим процесом. Російські медіа висвітлювали українські вибори майже на такому ж рівні, як власні. Розповідаємо, що ж писали про кандидатів РосЗМІ і як Москва відреагувала на перемогу Володимира Зеленського.

Останні п'ять років в російському інформаційному просторі Україна займає далеко не останнє місце, а у зв'язку з виборами президента ця увага тільки посилилася. Не обійшлося без насмішок: Москві непросто зрозуміти, що таке демократичне волевиявлення. Маючи власні "вибори без вибору", росіяни намагалися навішати такий ярлик на цей процес і в Україні. Однак, побачивши результат, багато хто все ж визнав – голосування було чесним.

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Що пишуть ЗМІ?

Російські політичні телешоу насамперед хвалили Володимира Зеленського за те, що він "не боїться називати жителів "ДНР" і "ЛНР" "повстанцями". На думку місцевих експертів, таким чином новообраний президент готовий визнати те, що "конфлікт є не агресією з боку Росії, а "громадянською війною". Водночас такий результат називають "ганьбою", адже "Україна залишилася без керма, з президентом, який не має команди і переконань".

Правда, російські ЗМІ забули згадати контекст цієї історії. Під час дебатів на стадіоні Зеленський дійсно назвав "повстанцями" проросійських бойовиків. Але потім у його штабі пояснили це тим, що кандидат просто зачитав в оригіналі звернення громадян до Порошенка. У команді кандидата в президенти Володимира Зеленського вважають, що слід на законодавчому рівні визначити, як називати бойовиків на Донбасі.

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В телешоу РФ перемогу Зеленського сприйняли неоднозначно

Інтерфакс у великому матеріалі про вибори в Україні відзначає той факт, що кількість тих, хто підтримав Зеленського, стала найвищою в історії незалежної України. Також агентство детально розібрало обіцянки Зеленського. Зокрема, що стосується переговорів у "Нормандському форматі", звільнення українських військовополонених і політичних в'язнів, завершення бойових дій на Донбасі і кадрових перестановок.

Тут передають і слова експертів, які вважають, що Володимир Зеленський на посаді президента "зустріне жорстку протидію з боку значної частини українського політичного істеблішменту".

Спокою Зеленському не буде. Уряд чужий. І все, що новий президент зможе зробити, це підписувати укази. Але домагатися їх виконання буде нелегко,

– сказав співрозмовник агентства.

"Поки нинішня ситуація в Україні виглядає, в першу чергу, не як перемога Зеленського, а як нищівна поразки Порошенко", – додав експерт.

Пишуть швидше про поразку Порошенко, ніж про перемогу Зеленського

Такий результат говорить про те, що Петро Порошенко дуже сильно набрид населенню, викликав роздратування і огиду своєю політикою. Він пролетів з колосальним рахунком. Люди втомилися від війни і русофобії. Тепер у громадян є трохи часу, щоб понадіятися. Найближчим часом буде ясно, чи варто чекати змін,

– цитує свого експерта Russia Today.

Акцентують російські ЗМІ увагу на те, що Зеленський раніше говорив про намір покласти край конфлікту на Донбасі без застосування сили, а за допомогою переговорів. Також зазначають, що представники Зеленського вже заявляли про невизнання ним референдуму про возз'єднання Криму з Росією, але все ж він збирається вести діалог з Москвою.

Крім того, російські медіа тиражували привітання від російських "колег по цеху" Зеленського. Зокрема, його привітав гуморист Максим Галкін, перемогу прокоментували також президент Міжнародного клубу КВК Олександр Масляков і постійний член журі КВК, режисер Юлій Гусман.

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Реакція російської влади

У Кремлі вважають передчасним говорити про привітання Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України з боку російського лідера Володимира Путіна.

Поки передчасно говорити про привітання президента Путіна пану Зеленському, а також про можливість спільно працювати. Судити можна буде тільки по конкретних справах,

– заявив прес-секретар глави держави Дмитро Пєсков, назвавши вибір українського народу "очевидним".

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив про шанси на поліпшення відносин Москви і Києва.

"Результат показав явний запит на нові підходи при вирішенні проблем України. Очевидно, що перед новим президентом стоятиме завдання консолідації країни з урахуванням реалій, що склалися за останні роки. Водночас шанси на поліпшення взаємодії з нашою країною все ж є", – написав він у Facebook.

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Представник МЗС РФ Марія Захарова вважає, що при новому президенті Україна може здійснити перезавантаження.

Україна може здійснити перезавантаження. Не в сенсі перерозподілу грошових потоків з одних кишень в інші. А справжню, засновану на усвідомленні необхідності консолідації народу не на основі сили, а на основі вироблення загальнонаціонального порядку,

–аписала вона у Facebook.

Представник Державного департаменту Морган Ортагус заявила, що вибори президента в Україні "були конкурентними, а також відображали волю народу". За її словами, президентська гонка показала, що в Україні існує "міцна демократія".

Пєсков від імені Кремля заявив, що вітати Зеленського рано

Член комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Франц Клинцевич заявив, що "Будь-який політик, розуміючи, в якому стані сьогодні знаходиться Україна, дасть Зеленському одну пораду: вибудувати відносини з Російською Федерацією". На його думку, новому президенту України буде вкрай важко здійснити якісь кроки з побудови нормальних відносин з Москвою.

Його колега Ольга Ковітіді у свою чергу зазначила, що Москва від нового президента України очікує "реального дотримання демократичних цінностей, поваги прав і свобод громадян, припинення деконструктивної антиросійської істерії... Ми хочемо, щоб там припинилися гоніння на російську мову і мови національних меншин".

Як результат виборів вплине на РФ?

Більшість експертів сходяться на думці, що Кремль все ж не чекає кардинальних змін після виборів президента України. За словами політичного аналітика Дмитра Купіри, Україна не змінить своєї позиції у вимогах щодо повернення контролю над територіями окупованого Криму і окупованими територіями Донбасу.

У нас є розвинене громадянське суспільство і президент не зможе робити що-небудь на свій розсуд. Зараз достатня кількість людей переконана, що Україна зобов'язана захищати свої території і тих українців, які там живуть,

– зазначив він у коментарі 24 каналу.

Водночас, за твердженням політичного експерта Михайла Чаплиги, Росія досить спокійно спостерігала за подіями.

"Все одно президент дуже різких рухів робити не зможе, оскільки багато речей закріплені на законодавчому та конституційному рівні. Також є значна кількість міжнародних угод, в яких Україна є однією із сторін. Немає сенсу особливо звертати увагу на прізвище президента і його побажання – рух країни на 80-90% визначається не особистістю, а нормативно-правовою базою, що в державі існує", – зазначив Михайло Чаплига.

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