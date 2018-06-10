Как сократить дефицит пенсионного бюджета: мнение экономиста

Решить проблему дефицита бюджета можно исключительно экономическими методами – повышением заработных плат и созданием новых рабочих мест. Сегодня средняя доля зарплаты в экономике Украины составляет 13,1% всех производственных затрат, аналогичный показатель в странах ЕС – 45%.

Такое мнение в комментарии 24 каналу высказал кандидат экономических наук, преподаватель Запорожского национального университета Константин Денисов.

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"В реальном секторе отечественной экономики (аграрные, промышленные и строительные предприятия) – расходы на зарплату не превышают 10%. Резервы для повышения заработных плат и их доли в себестоимости продукции следует искать главным образом в энергосбережении, что позволит сэкономленные деньги направить на социально-трудовую сферу", – уточнил эксперт.

По мнению Денисова, новые рабочие места – новые плательщики взносов в Пенсионный фонд. С начала действия Закона Украины "О негосударственном пенсионном обеспечении" (01.01.2004), количество занятого в экономике населения трудоспособного возраста сократилось на 3,2 миллиона человек; штатных работников – еще больше, а именно на 3,6 миллиона человек.

Следовательно, нужно менять действующую систему субсидирования новых рабочих мест, упрощать условия ведения мелкого и малого бизнеса, стимулировать самозанятость населения,

– подчеркнул ученый.

Тактическим шагом для снижения дефицита Пенсионного фонда Денисов также назвал установление пятикратной разницы между минимальной и максимальной пенсией, выплачиваемой через солидарную систему.

Подробнее о пенсионном реформировании читайте в публикации : Новая пенсия украинцев: зачем, как и когда начнем накапливать