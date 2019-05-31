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      Как сотрудничали Медведчук и Порошенко: ответ журналиста

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      Как сотрудничали Медведчук и Порошенко
      Как сотрудничали Медведчук и Порошенко / BBC

      Развитие бизнеса Виктора Медведчука произошло именно за время президентства Петра Порошенко, так как в 2011-2012 годах у него были деньги только на заказные публикации в СМИ, а уже в 2015-2016 годах Медведчук занял значительное место на мощном финансовом ресурсе.

      Такое мнение высказал журналист издания "Новое время" Иван Верстюк в прямом эфире 24 канала.

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      Как рассказал Верстюк, не стоит забывать, что Медведчук – не только опытный политик и игрок кремлевских интересов, это еще и мощный бизнесмен.

      Первое сотрудничество Порошенко и Медведчука

      "В те годы Украина пережила угольный кризис, мы были фактически без угля. Порошенко нужно было где-то его найти, поэтому Медведчук стал тем человеком, который был посредником между закупками угля с оккупированной территории Донецка и поставками через фиктивный трейдер в Украину. Это стало залогом дальнейших договоренностей", – ответил журналист.

      Когда Медведчук услужил Порошенко во второй раз

      Задумываясь о переизбрании на второй президентский срок, Порошенко решил заручиться поддержкой телеканала "112", тогда даже шла речь о приобретении этого канала. Но они так и не договорились, и "112" отошел к Медведчуку. Впоследствии этот телеканал начал вести пропорошенковскую риторику,
      – сказал Верстюк.

      По словам журналиста, путинский почерк экономической гибридной войны в Украине – это энергетика, так как Путин понимает, что через нее он имеет рычаг воздействия на очень важный рынок украинской экономики.

      "СБУ в 2016 году заблокировала все поставки сжиженного газа, кроме тех, что шли из "Роснефти" к Виктору Медведчуку. С тех пор кум Путина монополизировал рынок сжиженного газа", – заявил Верстюк.

      Он добавил, что так Медведчук получил влияние на нефтепровод, качающий дизельное топливо из России через Беларусь. Получается, что у Медведчука есть целая бизнес-структура для добычи, переработки и доставки нефтепродукта в Украину.

      Что известно о Викторе Медведчуке: смотрите видео

       

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      Теги: Петр Порошенко Новости Украины Виктор Медведчук нефть Газ Бизнес
      Источник: 24 канал
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