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      Як співпрацювали Медведчук та Порошенко: відповідь журналіста

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      Як співпрацювали Медведчук та Порошенко
      Як співпрацювали Медведчук та Порошенко / BBC

      Розвиток бізнесу Віктора Медведчука відбувся саме за час президентства Петра Порошенка, адже в 2011-2012 роках в нього були гроші лише на замовні публікації в ЗМІ, а вже в 2015-2016 роках Медведчук посів значне місце на потужному фінансовому ресурсі.

      Таку думку висловив журналіст видання "Новое время" Іван Верстюк у прямому ефірі 24 каналу.

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      Як розповів Верстюк, не варто забувати, що Медведчук – це не тільки досвідчений політик та гравець кремлівських інтересів, це ще й потужний бізнесмен.

      Перша співпраця Порошенка та Медведчука

      "В тих роках Україна пережила вугільний кризис, ми були фактично без вугілля. Порошенку потрібно було десь його знайти, тому Медведчук став тією людиною, яка була посередником між закупівлями вугілля з окупованої території Донецька і поставкою через фіктивний трейдер в Україну. Це стало запорукою подальших домовленостей", – відповів журналіст.

      Коли Медведчук прислужився Порошенку вдруге

      Задумуючись про переобрання на другий президентський термін, Порошенко вирішив заручитися підтримкою телеканалу "112", тоді навіть йшла мова про придбання цього каналу. Але вони так і не домовилися і "112" відійшов до Медведчука. Згодом цей телеканал почав вести пропорошенківську риторику,
      – сказав Верстюк.

      За словами журналіста, путінський почерк економічної гібридної війни в Україні – це енергетика, адже Путін розуміє, що через неї він має важіль впливу на дуже важливий ринок української економіки.

      "СБУ у 2016 році заблокувала всі поставки скрапленого газу, окрім тих, що йшли з "Роснефти" до Віктора Медведчука. З того часу кум Путіна монополізував ринок скрапленого газу", – заявив Верстюк.

      Він додав, що так Медведчук отримав вплив на нафтопровід, що качає дизельне паливо з Росії через Білорусь. Виходить, що в Медведчука є ціла бізнесова структура для видобутку, переробки та доставки нафтопродукту в Україну.

      Що відомо про Віктора Медведчука: дивіться відео

       

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      Теги: Новини України Віктор Медведчук Нафта Газ Петро Порошенко Бізнес
      Джерело: 24 канал
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