Про це у розмові з 24 Каналом відзначила співзнасновниця Коаліції дієвців культури Ірина Подоляк. Вона пояснила, що громадськості наразі достеменно невідомо про усю колекцію картин, яку міг купувати собі Медведчук.

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"Зараз мовиться, що виставлятиметься його закарпатська колекція. Переліку ми не знаємо, але знає Київський інститут судових експертиз. Там знаходиться нібито найцінніша колекція Медведчука. Інша, менш цінна, запакована і знаходиться на перетримці в Національному художньому музеї. Він з нею не працює", – пояснила Подоляк.

Що непокоїть діячів культури

За словами Ірини Подоляк, в Україні, крім Медведчука, було багато так званих "поціновувачів" мистецтва. Наприклад, Нестор Шуфрич і так далі, хто мав справжні колекції дорогих картин.

"В часи Януковича і до існувала практика, коли були ювілеї у партійних лідерів чи інших якихось діячів, свита купувала на ринку мистецькі роботи. Вони з грошима не рахувалися, тому очевидно, що колекція у них є", – розповіла вона.

Щодо арештованих картин Медведчука, то їх оцінювали експерти, запрошені Інститутом судових експертиз. Вони встановлювали необхідні атрибути для фіксації.

І вони встановлювали стартову гіпотетичну ціну аукціону. Але рідко мистецтвознавці є знавцями ринку. Дуже багато цих цінних робіт свого часу були придбані за 60 – 100 тисяч доларів. Художники закарпатської школи теж. Але станом на зараз їхня стартова ціна, оскільки ринок впав і люди не вкладають кошти у твори мистецтва, (може бути меншою – 24 Канал),

– пояснила Подоляк.

Раніше Міністерство культури та інформаційної політики звернулося із закликом передати вилучені у Медведчука "цінні твори мистецтва українським музеям, чиї колекції постраждали через війну".

"Адже культурна цінність цих творів мистецтва може значно перевищувати економічну", – мовилося у повідомленні.

Що каже АРМА

Своєю чергою АРМА оголосило про старт конкурсу з кінцевою датою визначення переможців – 9 травня. Цікаво, якщо у колекції будуть картини, які становлять культурну цінність для держави, Агентство може зупинити процедуру продажу цих полотен.

"АРМА не обирає покупця, АРМА обирає юридичну особу на майданчику "ПрозороПродажі", яка буде здійснювати реалізацію відповідного активу", – наголосив Голова Комісії Грігол Катамадзе.

Раніше видання УП писало про те, що Агентство готує на продаж 264 арештовані картини Медведчука, щоб поповнити бюджет країни.

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