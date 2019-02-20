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      Как в Украине решат нехватку парковок в крупных городах

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      Нехватку паркомест в Украине планируют решить изменениями в ГСН
      Нехватку паркомест в Украине планируют решить изменениями в ГСН / 24 канал

      В Минрегионе озвучили, как создать дополнительные паркоместа в крупных городах и решить вопрос с постоянной нехваткой парковок.

      В ведомстве предлагают изменить государственные строительные нормы относительно автостоянок и позволить обустраивать их на крышах ТРЦ и других общественных зданий.

      Читайте также: Новые ГСН об инклюзивности зданий в Украине: когда они заработают и что изменится

      Об этом в своем Facebook написал заместитель главы Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе.

      Как изменениями ГСН предлагают решить проблему с нехваткой паркомест? Опыт развитых стран показывает, что решить вопрос нехватки мест для парковки можно, строя многоэтажные и подземные паркинги. Во многих странах проектируют автоматизированные и перехватывающие стоянки.

      В Украине выходом из этой ситуации могут стать паркинги на эксплуатируемых крышах общественных зданий. Речь идет о кровлях, которые приспособлены для хозяйственного использования.

      При проектировании торговых центров или других общественных заведений для таких парковок обязательно должны быть учтены дополнительные нагрузки от автомобилей.

      ДБН парковки

      Какие изменения будут внесены в ГСН относительно автостоянок

      Эти изменения в ГСН уже утверждены и вступят в силу ориентировочно через 3 месяца после официального опубликования.

      С 1 сентября 2018 года в Украине запретили проектировать открытые парковочные площадки для автомобилей внутри небольших жилых кварталов. А с 1 ноября 2018 в украинских городах начали работать инспекторы по парковке.

      Что такое Государственные строительные нормы (ГСН)?
      Это обязательные к выполнению нормативные акты, используемые при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.

      ГСН предусматривают требования к проектированию конструкций внешних стен с фасадной теплоизоляцией, требования к обеспечению их эксплуатационной пригодности, контроля качества и тому подобное.

      читайте больше о других изменениях гсн в украине:
       
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      Теги: Авто Новости недвижимости Новости недвижимости Украины Строительство Законодательство Минрегион
      Источник: 24 канал
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