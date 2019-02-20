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      Як в Україні вирішать нестачу парковок у великих містах

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      Нестачу паркомісць в Україні планують вирішити змінами до ДБН
      Нестачу паркомісць в Україні планують вирішити змінами до ДБН / 24 канал

      У Мінрегіоні озвучили, як створити додаткові паркомісця у великих містах і вирішити питання з постійною нестачею парковок.

      У відомстві пропонують змінити державні будівельні норми щодо автостоянок і дозволити облаштовувати їх на дахах ТРЦ та інших громадських будівель.

      Читайте також: Нові ДБН про інклюзивність будівель в Україні: коли вони запрацюють і що зміниться

      Про це у своєму Facebook написав заступник глави Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе.

      Як змінами ДБН пропонують вирішити проблему з нестачею паркомісць? Досвід розвинених країн показує, що вирішити питання браку місць для паркування можна, будуючи багатоповерхові та підземні паркінги. У багатьох країнах проектують автоматизовані та перехоплюючі стоянки.

      В Україні виходом з цієї ситуації можуть стати паркінги на експлуатованих дахах громадських будинків. Йдеться про покрівлі, які пристосовані для господарчого використання.

      При проектуванні торгових центрів чи інших громадських закладів для таких парковок обов'язково мають бути враховані додаткові навантаження від автомобілів.

      ДБН парковки
      Як зміни будуть внесені у ДБН щодо автостоянок

      Ці зміни до ДБН уже затверджені і вступлять в дію орієнтовно через 3 місяці після офіційного опублікування.

      З 1 вересня 2018 року в Україні заборонили проектувати відкриті паркувальні майданчики для автомобілів всередині невеликих житлових кварталів. А з 1 листопада 2018 в українських містах почали працювати інспектори з паркування.

      Що таке Державні будівельні норми (ДБН)?Це обов’язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їхнього призначення.

      ДБН передбачають вимоги до проектування конструкцій зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією, вимоги до забезпечення їх експлуатаційної придатності, контролю якості тощо.

      ЧИТАЙТЕ більше про інші ЗМІНИ ДБН В УКРАЇНІ:
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      Теги: Авто Новини нерухомості Новини нерухомості України Будівництво Законодавство Мінрегіон
      Джерело: 24 канал
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