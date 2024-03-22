Весна наконец расправила крылья: чем порадует украинцев погода 23 марта

В одну из последних суббот марта погода по всей Украине будет чрезвычайно теплой. Какими температурами удивит нас весна, читайте дальше.

23 марта солнце наконец-то будет пригревать наши лица, выглядывая из-за облаков. Осадков в этот день не будет. Правда, в нескольких города весна таки выплачет немного своих слез. Надеемся, что последних.

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Тепло и солнечно

Так, днем во всех областях нашей страны средняя температура воздуха составит 11 – 13 градусов тепла. Столбик термометра будет показывать плюс 15 на Западе, а также Юге.

По всей территории Украины будет наблюдаться переменная облачность. Ветер будет незначительным – со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Где еще будут осадки и морозы

Следует заметить, что ночью на Севере, Юге и Западе температура воздуха остынет до плюс 5 – плюс 3 градусов.

Однако на Востоке этот показатель будет значительно ниже. В частности, в Луганске и Донецке температура составит 1 – 3 градуса мороза.

Небольшой дождь немного испортит настроение жителей Чернигова, Львова, Луцка и Ровно.

Какая температура в областных центрах

Киев +11...+13

Ужгород +13...+15

Львов +12...+14

Ивано-Франковск +13...+15

Тернополь +13...+15

Черновцы +13...+15

Хмельницкий +13...+15

Луцк +11...+13

Ровно +11...+13

Житомир +10...+12

Винница +13...+15

Одесса +13...+15

Николаев +12...+14

Херсон +10...+12

Симферополь +10...+12

Кропивницкий +11...+13

Черкассы +11...+13

Чернигов +10...+12

Сумы +9...+11

Полтава +10...+12

Днепр +10...+12

Запорожье +10...+12

Донецк +9...+11

Луганск +9...+11

Харьков +10...+12

Погода на 23 марта / Фото Укргидрометцентр