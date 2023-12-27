Будет ли в Украине снег на Новый год

Зима пока не спешит набирать обороты. В конце декабря в Украине снова потеплеет. Впрочем, изменится ли погода на Новый год, спрогнозировали синоптики.

Так, директор Укргидрометцентра Николай Кульбида в эфире "Общественного радио" ответил, будет ли снег на Новый год. Также рассказал, будет тепло или морозы, передает 24 Канал.

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Какая будет погода на Новый год

Николай Кульбида рассказал, что обычно зимой бывает мощным Сибирский антициклон, не допускающий теплые воздушные массы в Украину, кроме западных регионов. Впрочем, в этот раз теплый воздух распространился на всю территорию нашего государства.

Директор Укргидрометцентра также отметил, что теплая погода будет достаточно долго удерживаться. В частности, и до Нового года, и даже в начале 2024 года. Также эксперт ответил, ждать ли украинцам снега.

Небольшие осадки. Сначала небольшой дождь, затем с мокрым снегом, и это на фоне плюсовой температуры воздуха,

– подчеркнул метеоролог.

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Прогноз на ближайшие трое суток

В Укргидрометцентре спрогнозировали, что 27 декабря в Украине, кроме южной части, пройдет небольшой дождь, на Севере с мокрым снегом.

Температура в северной части ночью и днем 1 – 6 тепла, на остальной территории ночью 1 – 6, днем 4 – 9 тепла, на Юге даже до +11.

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Прогноз погоды в Украине на 27 декабря / Скриншот из Укргидрометцентра

Далее, отмечают синоптики, 28 – 29 декабря преимущественно без осадков. Температура ночью от 3 тепла до 3 мороза, днем 3 – 8 тепла, на Юге до +11.

Ветер западный, северо-западный. Порывы 7 – 12 метров в секунду, иногда 15 – 20.

Ориентировочный прогноз погоды в Украине на 27 декабря / Скриншот из Укргидрометцентра