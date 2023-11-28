Синоптик рассказала, где в начале декабря будет мороз и снег
Синоптик рассказала, что циклон, который бушевал в Украине, уже 27 ноября отошел через северо-восточные области. Уже 28 ноября погода в регионах спокойная, осадков нет.
Представительница Укргидрометцентра Наталья Птух объяснила в эфире телемарафона, что во второй половине дня 28 ноября с юго-запада будет новый циклон. Уже на Закарпатье будет мокрый снег, кое-где – с дождем, пишет 24 Канал.
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Далее циклон будет двигаться на северо-восток. Его центр будет находиться в Житомирской и Киевской областях. На Юге 29 ноября будет дождь, на Севере – может снежить.
Какая будет погода в начале декабря
Синоптик рассказала, что изменение климата в Украине будет проявляться как раз в том, что некоторые процессы могут быть более резкого характера. К примеру, южный циклон, бушевавший в стране, был более мощным. Также это проявляется в повышении температуры в холодный период, то есть холодных дней будет становиться все меньше.
Так, в начале декабря в южных областях воздух будет теплее. Поэтому там ожидают 1 – 2 декабря – более 10 градусов тепла.
"В общем, по прогнозам наших специалистов, среднемесячная температура в декабре будет на 1 – 1,5 градуса выше от климатической нормы", – заявила Наталья Птуха.
По ее словам, осадки также будут в пределах нормы. Это свидетельствует о том, что температура может быть несколько теплее, чем мы привыкли.
Если говорить непосредственно о начале декабря, которое мы можем видеть в синоптической перспективе, снеговой покров может быть в западных областях (даже больше во Львовской, Волынской и Ровненской) и по северной границе Украины,
– объяснила синоптик.
По ее словам, даже в Киевской области, вероятнее всего:
- на метеостанции "Чернобыль" на севере региона – снег будет;
- на метеостанции "Мироновка", что ориентировочно в 100 километрах – его не будет.
Представительница Укргидрометцентра пояснила, что циклоны, которые прошли, и который ожидаем 29 ноября и на выходные – добавят снега в западных и северных областях. Этот снег будет оставаться.
После 3 декабря будет преобладать антициклон, который приведет к снижению температуры в большинстве областей. Поэтому постоянный снег будет оставаться по крайней мере в первой декаде декабря:
- в Карпатах;
- на Западе Украины;
- на северных границах страны.
На остальных же территориях устойчивого снежного покрова нет, или же снег растает полностью или частично.
Непогода в Украине наделала беды
- В Украине в течение 26 – 27 ноября бушевала непогода. В частности, наиболее тяжелой была ситуация в некоторых южных, центральных и северных областях.
- Так, на утро 27 ноября пришлось выключать свет в населенных пунктах 16 областей Украины, власти перекрывали движение на 14 дорогах. Едва ли не больше всего беды непогода наделала в Одесской, Николаевской, Кировоградской областях.
- По состоянию на утро 28 ноября глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко заявил, что ненастье унесло жизни 10 человек в Одесской, Харьковской, Николаевской областях и в Киеве. Еще 23 – получили ранения, среди них двое детей.
- Издание "Думская" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, написало, что днем 27 ноября на трассе Одесса-Кучурган, возле села Степное, нашли автомобиль ВАЗ, в котором обнаружили труп военнослужащего. Он уехал из дома в Раздельнянском районе 26 ноября на службу в Одессу, однако не доехал. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружили.