Отступят ли холод и дожди в Украине: какой будет погода 31 марта
Источник:Укргидрометцентр
В последний день марта в большинстве регионов Украины потеплеет. В ночные часы 31 марта в некоторых регионах возможны морозы, однако днем погода будет теплой.
Ночью на последнем западе Украины будет умеренный дождь. В Карпатах, Донецкой и Луганщине – мокрый снег.
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Где в Украине 31 марта будет дождь и снег
Днем в западных, большинстве северных, Винницких и Одесских областях ожидается небольшой дождь. На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 7 – 12 метров в секунду.
Температура ночью от 1 градуса тепла до 4 градусов мороза.
В западных областях 0 – 5 градусов тепла; днем 7 – 12 градусов, на востоке страны 3 – 8 градусов тепла.
В Киеве и области облачно с прояснениями. Ночью без осадков, а днем небольшой дождь. Температура в Киеве ночью 0 – 2 градуса мороза, днем 9 – 11 градусов тепла.
Погода в крупнейших городах 30 марта
- Киев – -1…+10
- Ужгород – +2...+12
- Львов – +5...+12
- Ивано-Франковск – +2...+12
- Тернополь – +2...+12
- Черновцы – +2...+12
- Хмельницкий – +3...+11
- Луцк – +3...+12
- Ровно – +2...+12
- Житомир – -1...+10
- Винница – -1...+12
- Одесса – 0...+11
- Николаев – -2...+12
- Херсон – -2...+12
- Симферополь – -1...+11
- Кропивницкий – -2...+13
- Черкассы – -1...+13
- Чернигов – +5...+7
- Сумы – -3...+11
- Полтава – -3...+12
- Днепр – -2...+12
- Запорожье – -2...+11
- Донецк – -1...+10
- Луганск – -1...+8
- Харьков – -2...+9