Отступят ли холод и дожди в Украине: какой будет погода 31 марта

В последний день марта в большинстве регионов Украины потеплеет. В ночные часы 31 марта в некоторых регионах возможны морозы, однако днем погода будет теплой.

Ночью на последнем западе Украины будет умеренный дождь. В Карпатах, Донецкой и Луганщине – мокрый снег.

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Где в Украине 31 марта будет дождь и снег

Днем в западных, большинстве северных, Винницких и Одесских областях ожидается небольшой дождь. На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью от 1 градуса тепла до 4 градусов мороза.

В западных областях 0 – 5 градусов тепла; днем 7 – 12 градусов, на востоке страны 3 – 8 градусов тепла.

В Киеве и области облачно с прояснениями. Ночью без осадков, а днем небольшой дождь. Температура в Киеве ночью 0 – 2 градуса мороза, днем 9 – 11 градусов тепла.

Погода в крупнейших городах 30 марта

Киев – -1…+10

Ужгород – +2...+12

Львов – +5...+12

Ивано-Франковск – +2...+12

Тернополь – +2...+12

Черновцы – +2...+12

Хмельницкий – +3...+11

Луцк – +3...+12

Ровно – +2...+12

Житомир – -1...+10

Винница – -1...+12

Одесса – 0...+11

Николаев – -2...+12

Херсон – -2...+12

Симферополь – -1...+11

Кропивницкий – -2...+13

Черкассы – -1...+13

Чернигов – +5...+7

Сумы – -3...+11

Полтава – -3...+12

Днепр – -2...+12

Запорожье – -2...+11

Донецк – -1...+10

Луганск – -1...+8

Харьков – -2...+9



Карта погоды в Украине на 31 марта / Фото Укргидрометцентр