Чего хочет Эрдоган в войне России против Украины: подробное объяснение исследователя
Реджеп Эрдоган неоднократно отмечал, что готов быть посредником в мирных переговорах России и Украины. Так он создает себе имидж миротворца и настойчивого политика, достигающего результатов.
Сегодня турецкий лидер в список своих побед может записать зерновое соглашение и обмен пленными . Об этом 24 канала рассказал директор Института ближневосточных исследований Игорь Семиволос.
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Турция играет на две стороны
Кроме того, на следующий год в Турции запланированы президентские выборы, которые будут тяжелыми для Эрдогана из-за сложной экономической ситуации в стране. Турецкий лидер не может решить проблемы с экономикой, поэтому направляет усилия на международную арену для создания имиджа миротворца.
Позиция Эрдогана исходит из очевидных турецких интересов. То есть Турция заинтересована в экономическом сотрудничестве как с Украиной, так и с Россией,
– заметил Семиволос.
"Турция прекрасно понимает, что Россия сегодня может проиграть, и она потеряет серьезный российский рынок. Она не хочет этого терять", - пояснил эксперт.
Кроме того, турки уже сейчас говорят, что готовы восстанавливать украинские территории – таким образом они "забивают" себе украинский рынок. По словам Семиволоса, Турция играет на две стороны.
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По его мнению, будут ли действия Турции успешные результаты можно будет увидеть в будущем. Однако уже сейчас можно сказать, что Эрдоган "проскочил стратегический перекресток", когда его усилия воспринимались положительно. Действия турецкого лидера вызывают все большее удивление .
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Для Эрдогана рискованно сближаться с Россией
Семиволос отметил, что Эрдоган не наш союзник, он – партнер, с которым определенные наши интересы совпадают. Впрочем, вряд ли Турция может серьезно сблизиться со страной-агрессорой.
Для Турции участие в Североатлантическом альянсе – очень важная вещь. И, несмотря на все движения, которые мы наблюдаем, она не выйдет за предел,
– подытожил эксперт.
Да, Соединенные Штаты, вероятно, могут отменить ограничения на военное сотрудничество с Турцией. Эрдоган вряд ли захочет разрушить эти тяжелые наработки с США, чтобы сблизиться с Россией.
Эрдоган активно выступает за переговоры России и Украины
- Турецкий лидер Реджеп Эрдоган 7 октября провел переговоры по телефону с российским президентом Путиным. Президент Турции в очередной раз подчеркнул, что готов быть посредником между Украиной и Россией в мирном урегулировании войны.
- Кроме того, Эрдоган заявлял, что хочет провести совместную встречу с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в Турции, что это необходимо для радикального разрешения кризиса. Однако Украина официально отказалась вести какие-либо переговоры со страной-агрессоркой, пока ее президентом является Путин.
- В турецких СМИ сообщали, что турецкий лидер планирует посадить за стол переговоров с Россией 4 крупнейших страны Запада – США, Францию, Германию и Англию. Да, план Анкары уже передали в Соединенные Штаты.