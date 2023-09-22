Россияне будут продолжать ракетные атаки и будут продвигать три нарратива, — ОПУ

Россияне возобновили массированные ракетные атаки по энергетической инфраструктуре Украины. В течение 19 месяцев войны гражданское население продолжает жить под ударами страны-террористки, основной целью которых является психологическое давление.

Сейчас обстрелы Украины, по мнению россиян, должны выполнять три основных функции. Об этом в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Россия абсолютно сознательно, максимально цинично, не целится ни в какие центры принятия решений, ни военные объекты. Она сознательно бьет исключительно по гражданскому населению, исключительно по критической инфраструктуре, на Юге – в зерновые терминалы, портовые инфраструктуры и т.д.

На что надеется враг

Советник главы Офиса Президента убежден, что Россия хочет сегодня решить три задачи, атакуя Украину.

Первое – психологическое давление. То есть испугать, сломать, особенно после девятнадцати месяцев войны.

Второе – внести внутреннюю дискуссию. Мол, "эта война длится уже 19 месяцев, где-то Украине не дают помощь, так может давайте договариваться, в 2014 быстрее договорились.

Если перенесем войну еще на 5 лет, а там подготовимся, точно, подготовимся и уже порвем эту Россию на куски. А если нет? Будем все мигрировать и жить по миру, и говорить, что мы же воевали с Россией."

И третья составляющая – максимально затянуть время, чтобы украинцы нервничали.

А в это время россияне будут монотонно говорить: "Давайте садиться за стол переговоров, давайте договоримся, эту территорию вы зафиксируете за нами, мы вас больше убивать не будем. Давайте мы притворимся, что мы вас вообще не убивали, давайте вы подпишите согласие на то, что мы будем говорить, что мы убили немного бандеровцев или нацистов.

Немножко убили, а всех остальных – это вы убили ради картинки. И мы вам ничего не должны, это вы нам должны, потому что мы пришли вас освобождать, а вы нам этого не позволили, сами убивали людей, которых мы пришли освобождать".

Это россияне будут говорить публично на всех площадках, если Украина с ними сядет за стол переговоров, убежден Михаил Подоляк.

И потому они будут бить по гражданскому населению, по критической инфраструктуре. Говорить этот весь бред на пропагандистских каналах – о центрах принятия решений, о Берлине, о Лондоне: "Мы зайдем, но будем уничтожать просто где-то частный дом в Полтавской области",

– добавил политик.

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Последствия могут быть непоправными

Поэтому, убежден Подоляк, существует ключевое "или-или":

или, наконец, Россия будет иметь четкий вид в исторической ретроспекции, как страна, не имеющая права существовать;

или Россия будет доминировать в мире, тогда инвестиции в безопасность будут заоблачными, тогда гарантий давать никто не будет, тогда все международные институты будут тотально контролироваться агрессивными авторитарными режимами, где будет доминировать Россия. Тогда все будет фикция, и всегда будет коррупция. В огромном объеме политическая коррупция, когда будут закрывать глаза на геноцидные атаки в разных частях света.

Россия возобновляет атаки по энергетике