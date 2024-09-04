Какая новая украинская разработка поможет охотиться на россиян: оперативная сводка от Свитана

Ноу-хау от сил обороны – дрон "Дракон". Он работает в посадках, где трудно достать позиции врага, выжигает их с огневых рубежей. Говорят, что там температура может достигать до 5 тысяч градусов, что полностью уничтожает врага.

В эфире 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил важность украинской разработки.

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Новый украинский дрон

Военный эксперт отметил, что сейчас еще есть листья на деревьях, а через месяц "зеленка" сойдет, и эти "драконы" выжгут российские укрепрайоны в посадках. Именно там россияне любят зарыться. Для того чтобы их выкурить, наши специалисты придумали довольно неплохой прибор.

Россиянам очень сложно его сбивать. При выходе на боевую задачу он помогает нашим частям проводить зачистку,

– рассказал Роман Свитан.

Приазовские степи имеют лесополосы, где россияне любят зарываться, особенно в зимний период. Сейчас хоть есть "зеленка", и они прикрываются листьями, а как только это все сойдет, наши ребята выйдут на охоту и будут выжигать россиян.

Военный эксперт добавил, что механизма спрятаться от такого оружия практически нет никакого, ведь температура серьезная. Это продвинутые огнеметы, которые имеют определенные механизмы химических реакций – потушить их практически невозможно.

Российские обстрелы

Роман Свитан подчеркнул, что российские обстрелы – это террористические геноцидные атаки. Россия этим живет, ведь это террористическая организация. Пока она будет в таком виде, в котором есть сейчас, то будет осуществлять геноцид всеми механизмами, которые у нее есть на вооружении. При этом меняются способы применения.

Они попробовали массированную атаку, когда шло более 200 целей. Поняли, что не достигли желаемого, и дальше разбили на серию атак малыми группами,

– сообщил военный эксперт.

"Мы видим, что несколько типов ракет использовались по точечным целям. Опять же, с геноцидной целью – уничтожения большого количества инфраструктурных объектов или удары по местам проживания гражданского населения. Это как раз и есть цель террористической геноцидной войны России против Украины", – добавил Свитан.