Остались за границей: какая ответственность ждет мужчин, не вернувшихся в Украину

С началом военного положения в Украине ограничили выезд за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Однако многие граждане призывного возраста, несмотря на запрет, все же уехали в другую страну.

Что ждет тех мужчин, которые не вернулись на Родину с началом полномасштабного вторжения, а что тех, кто скрылся нелегально уже после закрытия границ. Юристка Виктория Тютюнникова ответила на эти вопросы.

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Что ждет украинцев призывного возраста, оставшихся в другой стране

Многие украинские мужчины призывного возраста уехали из Украины еще до полномасштабного вторжения. Некоторые сделали это нелегальным способом уже после начала.

Юристка Виктория Тютюнникова отметила, что по возвращении домой таких граждан ждет административное наказание. Несоблюдение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации предусматривает штраф от 3400 до 5100 гривен.

В то же время, если окажется, что выезд в другое государство состоялся нелегально, придется дополнительно оплатить от 3400 до 8500 гривен. Уголовная ответственность в виде лишения свободы от 3 до 5 лет может быть применена только к гражданам, которые получили повестку и сбежали из страны.

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