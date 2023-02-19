Намело до 2 метров снега: фото из Карпат, от которых становится холодно

19 февраля 2023, 19:29
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Источник:

ГСЧС Украины

В большинстве областей Украины фиксируют потепление. Тем временем в Карпатах продолжается настоящая зима.

В течение дня на горе Пип Иван разыгралась метель. Там намело до 2 метров снега. О непогоде рассказали украинские спасатели.

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Они призвали украинцев удержаться от путешествий в горы.

Так, сегодня на горе Пип Иван Черногорский метель и почти двухметровый слой снега. Поэтому советуем не рисковать и дождаться улучшения погодных условий для путешествий по Карпатам,
– говорится в сообщении.


Карпаты снова заснежило / ГСЧС Украины


Гору Пип Иван замело / ГСЧС Украины

Заметьте! Кроме того, в Карпатах обьявили о снеголавинной угрозе. Третий уровень опасности был объявлен в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

Туристов еще накануне предупредили, что видимость на горе Пип Иван ограничена до 30 метров. Также там фиксируют мороз и сильный ветер. Выходные в Карпатах лучше всего отложить. Уже были случаи, когда туристы из-за метели сбивались с пути, и их искали спасатели.

Автор: Мар'яна Бекало