Конфликт в Израиле: нужен ли он Китаю и какова его позиция

У Китая сейчас есть определенные проблемы с экономикой. А значит, ему не выгодно ослабление США и вообще проблемы на внешнем рынке.

Такое мнение 24 Каналу отметил политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман. Если в мире начнется глобальный экономический кризис, это еще больше ударит по Китаю.

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Проблемы Китая

По словам Игоря Эйдмана, китайская экономика ориентирована на внешний рынок. В частности, речь идет о США и ЕС – это основные площадки. И Китаю выгодно их уверенное развитие.

"Если в результате войн (говорится о войне в Украине и Израиле – 24 Канал) начнется экономический кризис, то он закончится для Китая еще большими последствиями. Поскольку его экономика очень уязвима. То есть в китайских планах не нужны войны и катаклизмы. Ему не нужны проблемы в США и ЕС", – отметил политолог.

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Это Россия изолирована от рынков и ей терять нечего. В то же время против Китая пока нет санкций, а значит, он может свободно торговать и вкладываться в американскую и европейскую экономику.

"Я думаю, никакого столкновения между Китаем и Западом сейчас нет", – резюмировал Игорь Эйдман.

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