Конфликт в Израиле: нужен ли он Китаю и какова его позиция
У Китая сейчас есть определенные проблемы с экономикой. А значит, ему не выгодно ослабление США и вообще проблемы на внешнем рынке.
Такое мнение 24 Каналу отметил политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман. Если в мире начнется глобальный экономический кризис, это еще больше ударит по Китаю.
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Проблемы Китая
По словам Игоря Эйдмана, китайская экономика ориентирована на внешний рынок. В частности, речь идет о США и ЕС – это основные площадки. И Китаю выгодно их уверенное развитие.
"Если в результате войн (говорится о войне в Украине и Израиле – 24 Канал) начнется экономический кризис, то он закончится для Китая еще большими последствиями. Поскольку его экономика очень уязвима. То есть в китайских планах не нужны войны и катаклизмы. Ему не нужны проблемы в США и ЕС", – отметил политолог.
Игорь Эйдман о позиции Китая: смотреть видео
Это Россия изолирована от рынков и ей терять нечего. В то же время против Китая пока нет санкций, а значит, он может свободно торговать и вкладываться в американскую и европейскую экономику.
"Я думаю, никакого столкновения между Китаем и Западом сейчас нет", – резюмировал Игорь Эйдман.
Политика Китая и реакция на события в Израиле: последнее
- В ответ на события в Израиле Китай призвал прекратить огонь и защитить гражданское население. В заявлении МИД говорится о "глубокой обеспокоенности нынешней эскалацией напряженности и насилия между Палестиной и Израилем". Он не называет виновных в конфликте и прекращение его видит в "решении о двух государствах".
- Китай мог начать производство подлодки нового поколения По данным СМИ, частично к этому делу прилагает руку Россия. Ввести в эксплуатацию судно могут до конца текущего десятилетия.
- Владимир Путин хочет наладить отношения с Китаем. Вероятно, он готовит личный визит к Си Цзиньпину. Об этом могли свидетельствовать некоторые заявления диктатора в Валдае.