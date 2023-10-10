Таку думку 24 Каналу зазначив політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман. Якщо в світі почнеться глобальна економічна криза, це ще більше вдарить по Китаю.
Дивіться також Передає дрони та фінансує: Росія тісно співпрацює з бойовиками ХАМАС
Проблеми Китаю
За словами Ігоря Ейдмана, китайська економіка наразі орієнтована на зовнішній ринок. Зокрема, мовиться про США та ЄС – це основні майданчики. І Китаю вигідний їхній впевнений розвиток.
"Якщо в результаті війн (мовить про війну в Україні та Ізраїлі – 24 Канал) почнеться економічна криза, то вона спричинить для Китаю ще більші наслідки. Оскільки його економіка дуже вразлива. Тобто в китайських планах не потрібні війни та катаклізми. Йому не треба проблеми в США та ЄС", – зазначив політолог.
Ігор Ейдман про позицію Китаю: дивитись відео
Наразі Росія ізольована від ринків і їй втрачати нічого. Натомість проти Китаю поки немає санкцій, а отже він може вільно торгувати і вкладатися в американську та європейську економіку.
"Я думаю, жодного зіткнення між Китаєм та Заходом зараз немає", – резюмував Ігор Ейдман.
Політика Китаю і реакція на події в Ізраїлі: останнє
- У відповідь на події в Ізраїлі Китай закликав припинити вогонь і захистити цивільне населення. У заяві МЗС мовиться про "глибоку стурбованість нинішньою ескалацією напруженості й насильства між Палестиною та Ізраїлем". Він не називає винних у конфлікті і припинення його бачить у "рішенні про дві держави".
- Китай міг розпочати виробництво підводного човна нового покоління. За даними ЗМІ, частково до цієї справи докладає руку Росія. Ввести в експлуатацію судно можуть до кінця цього десятиліття.
- Владімір Путін хоче налагодити відносини з Китаєм. Ймовірно, він готує особистий візит до Сі Цзіньпіна. Про це могли свідчити деякі заяви диктатора у Валдаї.