Чем отличается уточнение и обновление данных в ТЦК: объяснение адвоката

В Украине военнообязанные должны обновить свои персональные данные до 18 июля. Однако, многие путают два понятия – уточнение и обновление данных.

Как же различить эти термины в эфире "Украинского радио" объяснил адвокат Ярослав Жукровский.

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Какая разница между уточнением и обновлением данных в ТЦК

По словам правоведа, военнообязанные сейчас путают термины – уточнения и обновления данных.

Он отметил, что есть правила организации воинского учета, которые утверждены 30 января 2022 года. Они касаются процедур внесения сведений о военнообязанном.

"Среди них – взятие на учет, снятие на учет, снятие с учета и исключение из учета. И вместе с тем имеем новые переходные положения, касающиеся обязанности военнообязанного в течение от 18 мая до 18 июля уточнить персональные данные. Уточнение и обновление – это не одно и то же", – отмечает он.

Так, военнообязанный может обновить свои данные через за отношение "Резерв+", ЦНАП или ТЦК уточнить некоторые персональные данные: фамилия, имя и отчество; место жительства; номер телефона и номер электронной почты.

"Если военнообязанный не сделает это до 18 июля, то это будет нарушением законодательства, и, вероятно, за это будет предусмотрена административная ответственность", – предупреждает Ярослав Жукровский.

Зато по обновлению данных, Закон о едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов содержит около 30 опций данных: семейное положение, образование, место жительства, наличие детей и прочее.

"Закон говорит, что если военнообязанный разводится, у него рождается ребенок, он меняет место работы, то есть семь дней, чтобы прийти в ТЦК и обновить эти данные", – отмечает адвокат.

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