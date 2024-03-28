Какая самая большая проблема в сбивании ракет "Оникс": военный обзор от Свитана
Россияне сами признают несовершенство своей техники. Так враг отметил, что у них продолжается работа по обеспечению неуязвимости ракет "Оникс".
В эфире 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан оценил ракеты "Оникс".
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Сбивание ракет "Оникс"
Он отметил, что ракеты "Оникс" можно сбить из тех средств поражения, которые у нас есть. Преимущественно это оружие стран НАТО.
Проблема ракеты "Оникс" в том, что она заходит со стороны моря. Отследить сложновато, пока ракета не войдет на побережье.
Россияне точно не могут модернизировать ракету. Это прямоточный двигатель, такой как и у "Циркона",
– отметил Роман Свитан.
Он добавил, что она разгоняется до конкретных значений – там есть более 2 махов. Но ракеты НАТО идут быстрее. Единственное, что их нужно очень много.
Теракт в России
Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант Кирилл Буданов заявил, что Россия заранее знала, что на ее территории готовят террористическую операцию.
По словам военного эксперта, это стандартная работа спецслужб, а тем более КГБ. То есть они или сами инициировали это движение, или отследили его и просто пропустили, чтобы потом получить конкретные дивиденды: информационные, политические, геополитические.
Есть конкретные стандарты, а КГБ – не креативит. Они идут по конкретным схемам, которым их учат. То есть пропускают, инициируют сами, а потом будто бы очень быстро избавляются, пытаясь показаться героями,
– рассказал Роман Свитан.
"Ведь до сих пор никого за это не сняли с должности. Ни одного руководителя спецслужб, которые должны были бы отвечать за такой теракт. Я не удивлюсь, если они еще будут награждены", – подчеркнул военный эксперт.
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