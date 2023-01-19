Ситуация лучше, но есть дефицит: в Укрэнерго рассказали, когда ждать отключения света
Источник:Укрэнерго
В украинской энергосистеме ситуация по состоянию на 19 января несколько лучше, чем накануне. Улучшению ситуации способствует потепление.
В Укрэнерго заявили, что в энергосистеме сохраняется существенный дефицит мощности. Но из-за потепления ожидается уменьшение потребления электроэнергии.
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Самая сложная ситуация со светом вечером
Особенно ощутимый дефицит мощностей в вечерний период, когда генерация может покрыть только 3/4 потребления. Причина дефицита – поврежденные после российских атак электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть.
Ко всем облэнерго доведены лимиты потребления на все сутки. Превышение лимитов приводит к риску создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения используются аварийные отключения.
В Укрэнерго отметили, что состоявшаяся 14 января предыдущая атака россиян нанесла существенные повреждения нескольким энергоблокам тепловых электростанций.
Сообщается, что Укрэнерго завершило ремонт автотрансформатора на одной из подстанций в Днепровском регионе. Также восстановили поврежденную линию электропередачи, которая соединяет Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины, обеспечивает ее питание, предотвращая аварию.
Что известно об атаках России на энергосистему Украины
- Энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов дронов по энергообъектам. Предыдущая подобная атака произошла 14 января.
- Оккупанты попали в блок тепловой электростанции на Востоке. Кроме того, повреждения получили 8 блоков тепловых электростанций на Западе нашего государства. Также известно об уничтожении трех магистральных подстанций и одной воздушной линии.
- Председатель Комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус заявил, что отключения электроэнергии могут стать больше. Причина – повреждения, нанесенные 14 января.
- Россия атакует украинскую энергосистему, ведь пытается погрузить Украину во тьму. Но, несмотря на многочисленные атаки, украинская энергосистема работает.