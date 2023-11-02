Сверхважная компонента: как Украине увеличить количество БПЛА

Беспилотники становятся важнейшим элементом современного поля боя. В течение последнего года Украина существенно увеличила производство БПЛА, однако этого недостаточно для удовлетворения всех военных потребностей.

В эфире 24 Канала авиационный эксперт Богдан Долинце сказал, как мотивировать производителей и где брать комплектующие для производства дронов.

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Первый шаг должно сделать государство

Для массового производства БПЛА в Украине должны работать соответствующие программы, кроме уже существующей Армии дронов.

Финансирование, упрощенные процедуры для поставщиков и производителей, также необходимо расширять стимулы. Это может быть любая помощь для компаний, которые определяются делать беспилотники или что-то другое,

– подчеркнул авиационный эксперт.

Государство должно вводить налоговые льготы на ввоз комплектующих и всего, что связано с производством дронов. В частности, упрощение начала нового бизнеса, создание моделей государственного частного партнерства.

Украина до сих пор остается владельцем большого количества государственных предприятий, часть площадей которых либо используется неэффективно, либо используется для сдачи в аренду для компаний, производящих, например, окна и двери вместо того, чтобы начать на этих площадях производить оружие, которое будет защищать Украину,

– добавил Долинце.

В мире есть большое количество разных производителей беспилотников. Впрочем, у иностранных инвесторов нет большого энтузиазма заходить и строить в Украине заводы.

На самом деле, первый шаг должно сделать государство. В частности, Министерство обороны должно определить, сколько Украине ежемесячно необходимо беспилотников на ближайшие два года и заявить на весь мир, что наша страна готова покупать 50 тысяч беспилотников ежемесячно, если компания будет производить дроны на территории Украины.

Минобороны также должно сказать, что в течение следующих 10 лет Украина будет ежегодно закупать определенные объемы. То есть, производитель не придет на год или на полтора года построить завод, который после завершения войны станет ненужен,

– заметил авиационный эксперт.

Украине необходимо сформировать среднесрочный стратегический запрос, что станет важным показателем для международных партнёров. Этот фактор будет заставлять крупные компании, занимающиеся производством дронов, рассматривать Украину не просто как место, куда можно сегодня продать дроны, а как площадку, где можно построить завод и видеть перспективы развития своего бизнеса на будущее.

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Производство БПЛА нужно увеличивать минимум в 10 раз

По оценкам специалистов, Украина производит около 2,5 – 3 тысячи различных типов беспилотников в месяц. Если перевести это на 30 дней ежедневных боевых действий и 1500 километров активной части фронта, то каждый день на 20 километров фронта используется только один дрон.

Мы, конечно, понимаем, что это очень малый показатель, который нужно довести до того, чтобы каждый день по несколько беспилотников использовалось на нескольких километрах фронта. И для этого необходимо увеличивать производство в 10, а возможно даже в 20 раз,

– отметил Долинце.

Сейчас Украина производит 2,5 тысячи БПЛА в месяц, однако для того, чтобы влиять на ситуацию на фронте, нужно как минимум 25 – 50 беспилотников в месяц.

"Увеличив в 10 раз производство дронов, мы сможем увеличить частоту использования, то есть не один дрон на 20 километров днем, а хотя бы 10. Как правило, одного беспилотника недостаточно для уничтожения танка или другой единицы военной техники. Для этого используют 3 – 5 дронов", – сказал авиационный эксперт.

Дроны на фронте