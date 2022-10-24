"Мобилизация" в Беларуси, ротация на ЗАЭС, ситуация в Бахмуте: главное из сводки Генштаба

Несмотря на отпор, который получают оккупанты, они и дальше пытаются удержать ранее захваченные ими территории, а также хотят наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Об актуальной ситуации на фронте рассказали в Генеральном штабе ВСУ.

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Враг готовит мобилизованных к войне

Так называемых мобиков обучают на общевойсковых полигонах и подразделениях подготовки специалистов отдельных специальностей. Однако многие эксперты убеждены, что это не способно существенно усилить российскую армию. К мобилизации Путин прибег скорее для того, чтобы удерживать отдельные рубежи.

В октябре 2022 года на территории Беларуси также проходят мероприятия проверки мобилизационных ресурсов. При местных органах исполнительной власти созданы специальные группы для проверки и уточнения информации о потенциальных призывниках. Идет уточнение:

рода деятельности мужчин призывного возраста,

военно-учетных специальностей,

семейного положения.

Ранее стало известно, что Россия продолжает активно вовлекать Беларусь в войну против Украины. В частности, белорусские предприятия стали обеспечивать потребности российской армии.

Оккупанты давят на работников ЗАЭС

В городе Энергодар российские оккупанты осуществили ротацию личного состава на АЭС. Там и дальше фиксируются факты физического и морального давления на работников Запорожской АЭС с целью принуждения их к подписанию контрактов с корпорацией "Росатом". Кроме того, захватчики запретили работникам электростанции выезд на территорию, подконтрольную украинским властям.

Какая ситуация на фронте

За минувшие сутки Силы обороны Украины отбили 11 атак оккупантов, в том числе в районах населенных пунктов:

Землянки и Чугуновка Харьковской области,

а также Соледар, Бахмут, Андреевка, Клещиевка, Новомихайловка, Марьинка, Невельское, Первомайское и Авдеевка Донецкой области.

Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения и ведет воздушную разведку. За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли ракетные и авиационные удары по инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Всего за предыдущие сутки оккупанты нанесли 2 ракетных и 28 авиационных ударов, совершили 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вражеские удары получили объекты гражданской инфраструктуры населенных пунктов Бахмут, Запорожье, Николаев и Новотаврическое Запорожской области.

ВСУ решительно ответили врагу

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 11 ударов. Подтверждено поражение 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили 12 иранских дронов-камикадзе Shahed-136.

Украинские ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили:

4 пункта управления,

5 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники,

4 склада боеприпасов,

зенитный ракетный комплекс,

район огневых позиций артиллерии и другие важные объекты противника

Добавим, что ВСУ по состоянию на 23 октября могли отбросить российских захватчиков на 2 километра от окрестностей Бахмута. Украинские воины могли выбить врага с территории, которую оккупанты "брали" 2 месяца.

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