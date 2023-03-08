Врагу не хватает механизированных сил для продвижения в Бахмуте, со штурмовиками проблемы, – ISW

Россияне продолжают бросать все возможные силы на захват Бахмута. Впрочем, аналитики предполагают, что у врага недостаточно механизированных сил, чтобы продвинуться дальше.

Более того, наблюдаются также проблемы и со штурмовыми отрядами. Это подчеркивают в свежем отчете Института по изучению войны.

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У врага проблемы с маневровыми боями

По словам составителей отчета, оккупантам не хватает механизированных сил, которые необходимы для использования дорог к западу от города. В Институте предполагают, что они хорошо укреплены. Также имеющиеся тактические штурмовые отряды вблизи Бахмута, вероятно, не способны к маневровым боевым действиям.

Аналитики отметили, что недавнее продвижение войск врага в городских районах – демонстрация того, что россияне могут обеспечить ограниченные тактические преимущества с помощью фронтальных атак пехоты.

В то же время следует понимать, что эти штурмовые отряды имеют тяжелую артиллерию, используют упрощенную тактику. Также они отводят танкам роль огневой поддержки в тыловых районах. Кроме того, эти военные постараются эффективно проводить операции и за пределами городских районов.

Подобно мыслит один из российских военкоров. Он 7 марта отметил, что штурмовые отряды слишком малы, чтобы "пробить широкую и глубокую брешь" в украинских оборонных группировках и последовать за ними танковыми и механизированными батальонами. Так что он призвал формировать бригады прорыва. Это вероятно значительно превышает возможности войск России в этом регионе.

Оккупанты не смогут должным образом использовать какие-либо пути продвижения, которые они открыли в Бахмуте. Причиной этого является переход на использование небольших штурмовых отрядов с упрощенной тактикой. Также не играют на руку врагу безумные потери, которые он несет. Итак, предполагают в Институте, враг вряд ли сможет одержать больше, чем тактическую победу. И это после 10 месяцев штурмов.

Враг терпит колоссальные потери