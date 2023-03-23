Уже принесло определенный результат, – Жорин рассказал, какие приказы ВСУ выполняют в Бахмуте
Украинские воины продолжают героическую оборону Бахмута. Наши защитники выполняют приказы, благодаря которым уменьшается наступательный потенциал оккупационной армии и она не может добиться успеха.
Об этом 24 Каналу рассказал бывший командир полка "Азов" Максим Жорин. Он отметил, что наши защитники находятся как в самом городе, так и удерживают свои позиции.
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Какие задачи выполняют ВСУ в Бахмуте
Жорин отметил, что в последние дни оккупанты не могут добиться хотя бы какого-либо успеха. Впрочем, бои продолжаются абсолютно по всем направлениям – речь идет и о самом Бахмуте, и о его окрестностях.
Он отметил, что у всех находящихся на Бахмутском направлении украинских подразделений есть задача – быть не только в глухой обороне, но и в динамичной. То есть тоже "кусать" врага, выходить вперед, атаковать его позиции, сбивая тем самым наступательный потенциал.
Это, в принципе, принесло определенный результат, и благодаря этому тот же наступательный потенциал у врага понемногу заканчивается. Именно поэтому он не может добиться никакого успеха,
– сказал Жорин.
Он отметил, что наиболее приоритетной задачей украинских воинов является удержание коридора сообщения с Бахмутом, и она выполняется. А наши защитники находятся как в самом городе, так и удерживают свои позиции.
Какое оружие и тактику применяет враг
Он рассказал, что в городе идут уличные бои. Оккупанты пытаются продвигаться, в частности, в центр города, но это у них не получается.
По его словам, больше всего враг использует артиллерию, которая работает непрерывно по позициям наших защитников. В основном это ствольная артиллерия, а также минометы.
Их тактика за все это время почти не меняется, разница ощущается исключительно тогда, когда появляется подкрепление. То есть появятся новые силы для попыток наступлений и штурмов,
– отметил Жорин.
Он рассказал, что наступательными отрядами преимущественно являются вагнеровцы, но непосредственно на позициях сидят регулярные части врага. В общем, у россиян старая тактика, прямо сейчас работает артиллерия и пытается все уничтожить. А потом в пешем порядке идут малые группы, пытающиеся захватить позиции.
Жорин добавил, что находящиеся в Бахмуте украинские подразделения уже более-менее адаптировались к такой тактике оккупантов и дают достаточно эффективный отпор.
Больше об обороне Бахмута: коротко
- Несмотря на значительные потери, российские военные не оставляют попыток захватить город-крепость. Оккупанты готовят из артиллерии даже по своим штурмовым группам, когда их останавливают Силы обороны.
- Ожесточенные бои в Бахмуте не утихают. По данным британской разведки, ситуация там может улучшаться в пользу Украины. В ведомстве зафиксировали локальное контрнаступление.
- Иностранные журналисты побывали в Бахмуте. Они зафиксировали на камеру момент обстрела города российскими террористами. Враг нанес циничный удар и попал снарядом в многоэтажку. После этого на месте прилета появился густой черный дым.