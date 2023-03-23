Уже принесло определенный результат, – Жорин рассказал, какие приказы ВСУ выполняют в Бахмуте

Украинские воины продолжают героическую оборону Бахмута. Наши защитники выполняют приказы, благодаря которым уменьшается наступательный потенциал оккупационной армии и она не может добиться успеха.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший командир полка "Азов" Максим Жорин. Он отметил, что наши защитники находятся как в самом городе, так и удерживают свои позиции.

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Какие задачи выполняют ВСУ в Бахмуте

Жорин отметил, что в последние дни оккупанты не могут добиться хотя бы какого-либо успеха. Впрочем, бои продолжаются абсолютно по всем направлениям – речь идет и о самом Бахмуте, и о его окрестностях.

Он отметил, что у всех находящихся на Бахмутском направлении украинских подразделений есть задача – быть не только в глухой обороне, но и в динамичной. То есть тоже "кусать" врага, выходить вперед, атаковать его позиции, сбивая тем самым наступательный потенциал.

Это, в принципе, принесло определенный результат, и благодаря этому тот же наступательный потенциал у врага понемногу заканчивается. Именно поэтому он не может добиться никакого успеха,

– сказал Жорин.

Он отметил, что наиболее приоритетной задачей украинских воинов является удержание коридора сообщения с Бахмутом, и она выполняется. А наши защитники находятся как в самом городе, так и удерживают свои позиции.

Какое оружие и тактику применяет враг

Он рассказал, что в городе идут уличные бои. Оккупанты пытаются продвигаться, в частности, в центр города, но это у них не получается.

По его словам, больше всего враг использует артиллерию, которая работает непрерывно по позициям наших защитников. В основном это ствольная артиллерия, а также минометы.

Их тактика за все это время почти не меняется, разница ощущается исключительно тогда, когда появляется подкрепление. То есть появятся новые силы для попыток наступлений и штурмов,

– отметил Жорин.

Он рассказал, что наступательными отрядами преимущественно являются вагнеровцы, но непосредственно на позициях сидят регулярные части врага. В общем, у россиян старая тактика, прямо сейчас работает артиллерия и пытается все уничтожить. А потом в пешем порядке идут малые группы, пытающиеся захватить позиции.

Жорин добавил, что находящиеся в Бахмуте украинские подразделения уже более-менее адаптировались к такой тактике оккупантов и дают достаточно эффективный отпор.

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