Про це 24 Каналу розповів колишній командир полку "Азов" Максим Жорін. Він наголосив, що наші захисники перебувають як у самому місті, так і утримують свої позиції.

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Які завдання виконують ЗСУ в Бахмуті

Жорін зазначив, що останніми днями окупанти не можуть досягти хоча б якогось успіху. Втім, бої тривають абсолютно по всіх напрямках – мовиться і про сам Бахмут, і про його околиці.

Він зауважив, що в усіх українських підрозділів, які перебувають на Бахмутському напрямку, є завдання – бути не лише в глухій обороні, а й у динамічній. Тобто теж "кусати" ворога, виходити вперед, атакувати його позиції, збиваючи наступальний потенціал.

Це, в принципі, принесло певний результат, і завдяки цьому зараз той самий наступальний потенціал у ворога потроху закінчується. Семе тому він не може досягти жодного успіху,

– сказав Жорін.

Він зауважив, що найпріоритетнішим завданням українських воїнів є утримання коридору сполучення з Бахмутом, і воно виконується. А наші захисники перебувають як у самому місті, так і утримують свої позиції.

Яку зброю й тактику застосовує ворог

Він розповів, що у місті йдуть вуличні бої. Окупанти намагаються просуватися, зокрема, до центру міста, але це у них не виходить.

За його словами, найбільше ворог використовує артилерію, яка працює безперервно по позиціях наших захисників. Переважно це ствольна артилерія, а також міномети.

Їхня тактика за весь цей час майже не змінюється, різниця є відчувається виключно тоді, коли з'являється підкріплення. Тобто з'являться нові сили для спроб наступів і штурмів,

– зазначив Жорін.

Він розповів, що наступальними загонами є переважно вагнерівці, але безпосередньо на позиціях сидять регулярні частини ворога. Загалом у росіян стара тактика, просто зараз працює артилерія й намагається все знищити. А потім у пішому порядку йдуть малі групи, які намагаються захопити позиції.

Жорін додав, що українські підрозділи, які перебувають у Бахмуті, вже більш-менш адаптувалися до такої тактики окупантів і дають досить ефективну відсіч.

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