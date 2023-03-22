Гуменюк объяснила ситуацию в Черном море после "хлопка" в Крыму: ожидать ли массированную атаку

В ближайшее время российские террористы вряд ли устроят массированный обстрел Украины. Вероятно, могут быть точечные удары.

Об этом заявила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. Также она рассказала, как повлиял на ситуацию в Черном море "хлопок" в Крыму.

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Как "хлопок" повлиял на ситуацию в Черном море

22 марта взрывы раздавались в Севастополе в районе Южной бухты, которую перекрыли. По словам Гуменюк, сейчас оккупанты скорректировали корабельную группировку – она увеличилась вдвое в открытом море. Поскольку захватчики поняли, что в бухте не так спокойно, там происходят определенные активности.

Они увеличили количество кораблей в открытом море, рассредоточили их. Но среди этих кораблей есть два надводных ракетоносителя, которые могут иметь снаряжение в 16 ракет,

– отметила спикер ОК "Юг".

Ожидать ли массированную атаку

Гуменюк считает, что, учитывая определенную активность вражеской авиации в течение сегодняшних суток, можно говорить о том, что уровень угрозы ракетного удара достаточно высок.

"Это вряд ли будет массированный удар. Скорее всего, они будут придерживаться практики точечных ракетных ударов", – добавила она.

Наев назвал потенциальные цели новых российских атак

Недавно командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что основная цель оккупантов – это энергетические объекты Украины. Например, один из таких приемов – это нанесение комбинированных ударов по нескольким направлениям различными средствами поражения, включая Х-31П, Х-59, Х-22 и "Кинжалы".

Таким образом, враг усложняет работу нашей ПВО – эти воздушные цели имеют разные характеристики и характер полета.